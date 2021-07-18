Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210718/johnson-1741613211.html
Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег
Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег - РИА Новости, 18.07.2021
Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег
Дуэйн Джонсон заявил об окончании съемок блокбастера "Черный Адам". Об этом он сообщил в своем микроблоге. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T03:12
2021-07-18T03:12
культура
дуэйн джонсон
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149835/48/1498354822_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_5bd29cd617576c8d05013b48eac43d3b.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дуэйн Джонсон заявил об окончании съемок блокбастера "Черный Адам". Об этом он сообщил в своем микроблоге. "Уже много лет назад я понимал, что шанс создать "Черного Адама" в моей карьере может выпасть только один раз", — признался актер. Артист также поблагодарил команду, с которой ему удалось поработать над фильмом. Джонсон опубликовал видео, в котором показано, как в честь завершения съемок он разыгрывает среди коллег десять тысяч долларов. Актер вытаскивал из мешка записки с их именами. Всего победителей было трое. Поровну делить между ними призовой фонд не стали. Первому счастливчику, чье имя оказалось на листке, вытащенном актером, досталось две тысячи, второму — три, а третьему — пять. Кроме Джонсона, в картине также снимались Пирс Броснан, Сара Шахи, Элдис Ходж, Ной Сентинео и другие.Планируется, что фильм "Черный Адам" выйдет в российский прокат 28 июля 2022 года.
https://ria.ru/20210715/cavill-1741366505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149835/48/1498354822_261:0:3000:2054_1920x0_80_0_0_3650b8224d1006051cc0188014b42723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры
03:12 18.07.2021
 

Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег

© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дуэйн Джонсон заявил об окончании съемок блокбастера "Черный Адам". Об этом он сообщил в своем микроблоге.
"Уже много лет назад я понимал, что шанс создать "Черного Адама" в моей карьере может выпасть только один раз", — признался актер.
Артист также поблагодарил команду, с которой ему удалось поработать над фильмом. Джонсон опубликовал видео, в котором показано, как в честь завершения съемок он разыгрывает среди коллег десять тысяч долларов. Актер вытаскивал из мешка записки с их именами. Всего победителей было трое. Поровну делить между ними призовой фонд не стали. Первому счастливчику, чье имя оказалось на листке, вытащенном актером, досталось две тысячи, второму — три, а третьему — пять.
Кроме Джонсона, в картине также снимались Пирс Броснан, Сара Шахи, Элдис Ходж, Ной Сентинео и другие.
Планируется, что фильм "Черный Адам" выйдет в российский прокат 28 июля 2022 года.
Кадр из сериала Ведьмак
15 июля, 14:57Культура
Звезда "Ведьмака" будет искать подходящую жену
 
КультураДуэйн ДжонсонКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156 - СМИ
07:38Исследование: треть россиян не хочет четырехдневную рабочую неделю
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
Лента новостейМолния