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Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег
Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег - РИА Новости, 18.07.2021
Дуэйн Джонсон отметил завершение съемок "Черного Адама" раздачей денег
Дуэйн Джонсон заявил об окончании съемок блокбастера "Черный Адам". Об этом он сообщил в своем микроблоге. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T03:12
2021-07-18T03:12
2021-07-18T03:12
культура
дуэйн джонсон
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дуэйн Джонсон заявил об окончании съемок блокбастера "Черный Адам". Об этом он сообщил в своем микроблоге. "Уже много лет назад я понимал, что шанс создать "Черного Адама" в моей карьере может выпасть только один раз", — признался актер. Артист также поблагодарил команду, с которой ему удалось поработать над фильмом. Джонсон опубликовал видео, в котором показано, как в честь завершения съемок он разыгрывает среди коллег десять тысяч долларов. Актер вытаскивал из мешка записки с их именами. Всего победителей было трое. Поровну делить между ними призовой фонд не стали. Первому счастливчику, чье имя оказалось на листке, вытащенном актером, досталось две тысячи, второму — три, а третьему — пять. Кроме Джонсона, в картине также снимались Пирс Броснан, Сара Шахи, Элдис Ходж, Ной Сентинео и другие.Планируется, что фильм "Черный Адам" выйдет в российский прокат 28 июля 2022 года.
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РИА Новости
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дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Дуэйн Джонсон заявил об окончании съемок блокбастера "Черный Адам". Об этом он сообщил
в своем микроблоге.
"Уже много лет назад я понимал, что шанс создать "Черного Адама" в моей карьере может выпасть только один раз", — признался актер.
Артист также поблагодарил команду, с которой ему удалось поработать над фильмом. Джонсон опубликовал видео, в котором показано, как в честь завершения съемок он разыгрывает среди коллег десять тысяч долларов. Актер вытаскивал из мешка записки с их именами. Всего победителей было трое. Поровну делить между ними призовой фонд не стали. Первому счастливчику, чье имя оказалось на листке, вытащенном актером, досталось две тысячи, второму — три, а третьему — пять.
Кроме Джонсона, в картине также снимались Пирс Броснан, Сара Шахи, Элдис Ходж, Ной Сентинео и другие.
Планируется, что фильм "Черный Адам" выйдет в российский прокат 28 июля 2022 года.