16:08 18.07.2021 (обновлено: 16:40 18.07.2021)
Туск описал возможный сценарий распада Евросоюза
Экс-глава Евросовета Туск: Польша и Венгрия могут ослабить ЕС
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с телеканалом TVN24 заявил об ослаблении Евросоюза из-за действий ряда стран-членов.
"Если появится больше государств, которые будут настаивать на том, чтобы как-то навредить Евросоюзу, организации может прийти конец", — допустил он.
"Может получиться так, что Польша выйдет из Европейского Союза, тем самым ослабив его", — добавил Туск.
Он уточнил, что кризис в отношениях между некоторыми государствами и руководством ЕС носит политический характер и происходит уже долгое время.
Туск указал на то, что Евросоюз не распадется "послезавтра". Тем не менее, экс-глава Евросовета объяснил, почему эта возможность существует.
"Я помню, как разговаривал с Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Великобритании, при котором проходил референдум о выходе страны из Евросоюза), и он сказал мне: "Не переживай, мы точно не выйдем из ЕС". И вдруг спустя полгода произошло то, что правительство не предвидело", — сказал Туск.
Ранее суд ЕС в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы европейскому праву, в частности в том, что касается независимости судебной системы страны. Отмечалось, что положения о дисциплинарной палате Верховного суда Польши не гарантируют независимость и беспристрастность судей, поскольку они напрямую или косвенно могут подвергаться влиянию законодательной и исполнительной власти.
Если Польша не устранит нарушения, она может быть оштрафована Евросоюзом.
После этого Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро обвинил Суд Европейского союза в выполнении политического заказа. По его мнению, суд ЕС продемонстрировал "колониальное мышление, позволяющее разделение стран Евросоюза на лучших и худших".