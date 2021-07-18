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Туск описал возможный сценарий распада Евросоюза
Туск описал возможный сценарий распада Евросоюза - РИА Новости, 18.07.2021
Туск описал возможный сценарий распада Евросоюза
Бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с телеканалом TVN24 заявил об ослаблении Евросоюза из-за действий... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:08
2021-07-18T16:40
евросовет
европейский совет
евросоюз
дональд туск
польша
европа
венгрия
в мире
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Описан возможный сценарий распада Евросоюза
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с телеканалом TVN24 заявил об ослаблении Евросоюза из-за действий ряда стран-членов."Если появится больше государств, которые будут настаивать на том, чтобы как-то навредить Евросоюзу, организации может прийти конец", — допустил он.По мнению Туска, процесс "подрыва" ЕС начали Польша и Венгрия."Может получиться так, что Польша выйдет из Европейского Союза, тем самым ослабив его", — добавил Туск.Он уточнил, что кризис в отношениях между некоторыми государствами и руководством ЕС носит политический характер и происходит уже долгое время.Туск указал на то, что Евросоюз не распадется "послезавтра". Тем не менее, экс-глава Евросовета объяснил, почему эта возможность существует."Я помню, как разговаривал с Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Великобритании, при котором проходил референдум о выходе страны из Евросоюза), и он сказал мне: "Не переживай, мы точно не выйдем из ЕС". И вдруг спустя полгода произошло то, что правительство не предвидело", — сказал Туск.Ранее суд ЕС в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы европейскому праву, в частности в том, что касается независимости судебной системы страны. Отмечалось, что положения о дисциплинарной палате Верховного суда Польши не гарантируют независимость и беспристрастность судей, поскольку они напрямую или косвенно могут подвергаться влиянию законодательной и исполнительной власти.Если Польша не устранит нарушения, она может быть оштрафована Евросоюзом.После этого Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро обвинил Суд Европейского союза в выполнении политического заказа. По его мнению, суд ЕС продемонстрировал "колониальное мышление, позволяющее разделение стран Евросоюза на лучших и худших".
https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html
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евросовет, европейский совет, евросоюз, дональд туск, польша, европа, венгрия, в мире
16:08 18.07.2021 (обновлено: 16:40 18.07.2021)
 
Туск описал возможный сценарий распада Евросоюза

Экс-глава Евросовета Туск: Польша и Венгрия могут ослабить ЕС

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с телеканалом TVN24 заявил об ослаблении Евросоюза из-за действий ряда стран-членов.
"Если появится больше государств, которые будут настаивать на том, чтобы как-то навредить Евросоюзу, организации может прийти конец", — допустил он.
По мнению Туска, процесс "подрыва" ЕС начали Польша и Венгрия.
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"Может получиться так, что Польша выйдет из Европейского Союза, тем самым ослабив его", — добавил Туск.
Он уточнил, что кризис в отношениях между некоторыми государствами и руководством ЕС носит политический характер и происходит уже долгое время.
Туск указал на то, что Евросоюз не распадется "послезавтра". Тем не менее, экс-глава Евросовета объяснил, почему эта возможность существует.
"Я помню, как разговаривал с Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Великобритании, при котором проходил референдум о выходе страны из Евросоюза), и он сказал мне: "Не переживай, мы точно не выйдем из ЕС". И вдруг спустя полгода произошло то, что правительство не предвидело", — сказал Туск.
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Если Польша не устранит нарушения, она может быть оштрафована Евросоюзом.
После этого Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро обвинил Суд Европейского союза в выполнении политического заказа. По его мнению, суд ЕС продемонстрировал "колониальное мышление, позволяющее разделение стран Евросоюза на лучших и худших".
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