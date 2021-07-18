ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении зенитного комплекса у села Вершина
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитного ракетного комплекса "Оса" вблизи подконтрольного Киеву села Вершина в Донбассе, сообщает в воскресенье пресс-служба оборонного ведомства республики.
"В зоне ответственности 59-й бригады (ВС Украины - ред.) зафиксировано размещение зенитного ракетного комплекса 9К33 "Оса" вблизи населенного пункта Вершина", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По его словам, такие действия украинских силовиков нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе. Представитель пресс-службы оборонного ведомства уточнил, что ВС Украины также разместили зенитные ракетные комплексы 9К33 "Оса" и бронетехнику вблизи подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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