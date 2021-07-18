https://ria.ru/20210718/donbass-1741729820.html

ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" у линии соприкосновения

ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" у линии соприкосновения - РИА Новости, 18.07.2021

ЛНР обвинила ВСУ в размещении ЗРК "Оса" у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитного ракетного комплекса "Оса" вблизи... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:02

2021-07-18T11:02

2021-07-18T11:02

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/12/1560191296_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_df4785057d21d1b1f3c9ffac71871597.jpg

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитного ракетного комплекса "Оса" вблизи подконтрольного Киеву села Вершина в Донбассе, сообщает в воскресенье пресс-служба оборонного ведомства республики.По его словам, такие действия украинских силовиков нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе. Представитель пресс-службы оборонного ведомства уточнил, что ВС Украины также разместили зенитные ракетные комплексы 9К33 "Оса" и бронетехнику вблизи подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210712/donbass-1740967466.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире