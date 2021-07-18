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Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара - РИА Новости, 18.07.2021
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T23:14
2021-07-18T23:14
2021-07-18T23:14
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на специалистов британской медицинской клиники.По словам медиков, диабетический синдром жесткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.В материале отмечается, что при заболевании скованность в пальцах сначала возникает в мизинце, но со временем может распространиться на всю руку. Кожа, как подчеркивают медики, может ощущаться как утолщенная или даже восковая.Чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае больному рекомендуется обратиться к врачу.
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диабет, здоровье, здоровье - общество, общество, в мире
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
Daily Express: синдром жесткой руки может указывать на диабет