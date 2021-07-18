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Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара - РИА Новости, 18.07.2021
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T23:14
2021-07-18T23:14
диабет
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на специалистов британской медицинской клиники.По словам медиков, диабетический синдром жесткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.В материале отмечается, что при заболевании скованность в пальцах сначала возникает в мизинце, но со временем может распространиться на всю руку. Кожа, как подчеркивают медики, может ощущаться как утолщенная или даже восковая.Чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае больному рекомендуется обратиться к врачу.
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диабет, здоровье, здоровье - общество, общество, в мире
23:14 18.07.2021
 
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара

Daily Express: синдром жесткой руки может указывать на диабет

© Fotolia / effkazТест на уровень сахара в крови
Тест на уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Fotolia / effkaz
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на специалистов британской медицинской клиники.
По словам медиков, диабетический синдром жесткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже
В материале отмечается, что при заболевании скованность в пальцах сначала возникает в мизинце, но со временем может распространиться на всю руку. Кожа, как подчеркивают медики, может ощущаться как утолщенная или даже восковая.
Чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае больному рекомендуется обратиться к врачу.
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Врач рассказал, как определить развитие диабета по коже на руке
 
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