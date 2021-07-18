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Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.07.2021
Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:30
2021-07-18T08:30
2021-07-18T11:17
распространение коронавируса
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил боярский
рсфср
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом.О том, что актер заболел COVID-19, стало известно на этой неделе. Некоторые СМИ писали, что его госпитализировали, но сам Боярский опроверг эти сообщения. По словам его представителя, артист находится дома и чувствует себя нормально.
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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил боярский, рсфср
08:30 18.07.2021 (обновлено: 11:17 18.07.2021)
Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Актер Михаил Боярский впервые рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом