https://ria.ru/20210718/boyarskiy-1741718539.html

Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.07.2021

Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:30

2021-07-18T08:30

2021-07-18T11:17

распространение коронавируса

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил боярский

рсфср

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом.О том, что актер заболел COVID-19, стало известно на этой неделе. Некоторые СМИ писали, что его госпитализировали, но сам Боярский опроверг эти сообщения. По словам его представителя, артист находится дома и чувствует себя нормально.

рсфср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил боярский, рсфср