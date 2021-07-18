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В Совбезе Белоруссии оценили вероятность введения режима ЧП
В Совбезе Белоруссии оценили вероятность введения режима ЧП - РИА Новости, 18.07.2021
В Совбезе Белоруссии оценили вероятность введения режима ЧП
Госорганы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:46
2021-07-18T22:46
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Госорганы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного положения, заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики Александр Рахманов.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. В частности, документом прописывается, что основанием для введения ЧП, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан."Основной вопрос простого человека, когда речь идет о законопроектах о чрезвычайном положении, военном - конечно же, о том, в какой степени и объеме будут ограничены его права. Хочу сразу сказать, что и то, и другое - это крайняя степень (реагирования – ред.) на ту или иную ситуацию. Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения", - сказал Рахманов в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.Замгоссекретаря Совбеза обратил внимание, что в законодательстве Белоруссии о чрезвычайном положении и ранее существовали ограничения людей в их правах – например, что касается свободы передвижения и трудовой деятельности. С учетом нынешних поправок, по словам Рахманова, речь идет о возможном запрете деятельности отдельных предприятий, приостановлении деятельности тех или иных учреждений, об ином обороте товаров или продуктов."Например, предусматривается даже в некоторых случаях изъятие из оборота огнестрельного оружия. Речь идет о введении новых возможностей оборота товаров первой необходимости. В то же время хочется сказать, что несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие… И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе", - пояснил Рахманов.При этом он подчеркнул, что режим ЧП - это временная и крайняя мера, и оснований для ее принятия сейчас нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/belorussiya-1741582072.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
22:46 18.07.2021
 
В Совбезе Белоруссии оценили вероятность введения режима ЧП

В Совбезе заявили, что власти не допустят введение ЧП в стране

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Курган Славы" под Минском
Мемориальный комплекс Курган Славы под Минском - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Госорганы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного положения, заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики Александр Рахманов.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. В частности, документом прописывается, что основанием для введения ЧП, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.
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"Основной вопрос простого человека, когда речь идет о законопроектах о чрезвычайном положении, военном - конечно же, о том, в какой степени и объеме будут ограничены его права. Хочу сразу сказать, что и то, и другое - это крайняя степень (реагирования – ред.) на ту или иную ситуацию. Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения", - сказал Рахманов в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.
Замгоссекретаря Совбеза обратил внимание, что в законодательстве Белоруссии о чрезвычайном положении и ранее существовали ограничения людей в их правах – например, что касается свободы передвижения и трудовой деятельности. С учетом нынешних поправок, по словам Рахманова, речь идет о возможном запрете деятельности отдельных предприятий, приостановлении деятельности тех или иных учреждений, об ином обороте товаров или продуктов.
"Например, предусматривается даже в некоторых случаях изъятие из оборота огнестрельного оружия. Речь идет о введении новых возможностей оборота товаров первой необходимости. В то же время хочется сказать, что несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие… И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе", - пояснил Рахманов.
При этом он подчеркнул, что режим ЧП - это временная и крайняя мера, и оснований для ее принятия сейчас нет.
 
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