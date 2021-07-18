https://ria.ru/20210718/bangladesh-1741735817.html

СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш

СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш - РИА Новости, 18.07.2021

СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш

По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш, сообщает... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T12:18

2021-07-18T12:18

2021-07-18T12:18

бангладеш

происшествия

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.Согласно изданию, ДТП произошло утром в воскресенье, когда один из водителей автобуса заснул за рулем."На данный момент мы обнаружили шесть тел погибших, в том числе и водителя. 40 пострадавших были отправлены в больницу города Рангпур, шесть из них находятся в критическом состоянии", - заявил представитель пожарной службы, работающей на месте ДТП. Он добавил, что аварийно-спасательны работы продолжаются.По словам сотрудников больницы, около 30 пострадавших после получения первой медицинской помощи покинули медучреждение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бангладеш, происшествия, в мире