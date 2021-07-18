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СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш
СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш - РИА Новости, 18.07.2021
СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш
По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш, сообщает... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:18
2021-07-18T12:18
2021-07-18T12:18
бангладеш
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.Согласно изданию, ДТП произошло утром в воскресенье, когда один из водителей автобуса заснул за рулем."На данный момент мы обнаружили шесть тел погибших, в том числе и водителя. 40 пострадавших были отправлены в больницу города Рангпур, шесть из них находятся в критическом состоянии", - заявил представитель пожарной службы, работающей на месте ДТП. Он добавил, что аварийно-спасательны работы продолжаются.По словам сотрудников больницы, около 30 пострадавших после получения первой медицинской помощи покинули медучреждение.
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бангладеш, происшествия, в мире
СМИ: шесть человек погибли при столкновении двух автобусов в Бангладеш
Dhaka Tribune: шесть человек погибли и 40 пострадали при столкновении двух автобусов в Бангладеш
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
По меньшей мере шесть человек погибли и 40 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в округе Рангпур на северо-западе Бангладеш
, сообщает издание Dhaka Tribune
.
Согласно изданию, ДТП произошло утром в воскресенье, когда один из водителей автобуса заснул за рулем.
"Мы предупреждали его (водителя - ред.) несколько раз. Авария произошла из-за того, что водитель заснул и потерял управление", - цитирует издание слова выживших пассажиров. Они также отметили, что до того, как задремать, водитель неаккуратно вел автобус.
"На данный момент мы обнаружили шесть тел погибших, в том числе и водителя. 40 пострадавших были отправлены в больницу города Рангпур, шесть из них находятся в критическом состоянии", - заявил представитель пожарной службы, работающей на месте ДТП. Он добавил, что аварийно-спасательны работы продолжаются.
По словам сотрудников больницы, около 30 пострадавших после получения первой медицинской помощи покинули медучреждение.