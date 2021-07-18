Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/afganistan-1741777566.html
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса - РИА Новости, 18.07.2021
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса
Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились во время нового раунда переговоров в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T23:19
2021-07-18T23:40
абдулла абдулла
афганистан
катар
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577134421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d574c6989ae4828f724bee8fe859b66.jpg
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились во время нового раунда переговоров в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех афганцев на основе исламских принципов, говорится в коммюнике по итогам переговоров, которое зачитал на пресс-конференции глава правительственной делегации и Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла."Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов", - говорится в заявлении.В Катаре прошел новый двухдневный раунд межафганских переговоров, по итогам которого сторонам не удалось договориться даже о кратковременном прекращении огня или освобождении пленных, как это предполагалось наблюдателями до их начала.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577134421_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_376b8ed7ae962ec59f0d63b27e102573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абдулла абдулла, афганистан, катар, талибан, в мире
23:19 18.07.2021 (обновлено: 23:40 18.07.2021)
 
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса

Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились достигнуть компромисса

© РИА Новости / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкПереговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре
Переговоры между правительством Афганистана и движением Талибан (запрещено в РФ) в Катаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились во время нового раунда переговоров в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех афганцев на основе исламских принципов, говорится в коммюнике по итогам переговоров, которое зачитал на пресс-конференции глава правительственной делегации и Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.
"Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов", - говорится в заявлении.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
В Катаре прошел новый двухдневный раунд межафганских переговоров, по итогам которого сторонам не удалось договориться даже о кратковременном прекращении огня или освобождении пленных, как это предполагалось наблюдателями до их начала.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Абдулла АбдуллаАфганистанКатарТалибанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния