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Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса - РИА Новости, 18.07.2021
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса
Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились во время нового раунда переговоров в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T23:19
2021-07-18T23:19
2021-07-18T23:40
абдулла абдулла
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катар
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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились во время нового раунда переговоров в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех афганцев на основе исламских принципов, говорится в коммюнике по итогам переговоров, которое зачитал на пресс-конференции глава правительственной делегации и Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла."Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов", - говорится в заявлении.В Катаре прошел новый двухдневный раунд межафганских переговоров, по итогам которого сторонам не удалось договориться даже о кратковременном прекращении огня или освобождении пленных, как это предполагалось наблюдателями до их начала.* Террористическая организация, запрещенная в России
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абдулла абдулла, афганистан, катар, талибан, в мире
23:19 18.07.2021 (обновлено: 23:40 18.07.2021)
Правительство Афганистана и талибы договорились достичь компромисса
Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* договорились достигнуть компромисса