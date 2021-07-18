https://ria.ru/20210718/afganistan-1741759870.html

Экс-генпрокурор Афганистана назвал условия для прекращения огня в стране

Экс-генпрокурор Афганистана назвал условия для прекращения огня в стране - РИА Новости, 18.07.2021

Экс-генпрокурор Афганистана назвал условия для прекращения огня в стране

Радикальное движение "Талибан"* не согласится на долгосрочный режим прекращения огня в ходе переговоров с правительством Афганистана в Дохе, если не будут... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T18:15

2021-07-18T18:15

2021-07-18T18:45

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КАБУЛ, 18 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Радикальное движение "Талибан"* не согласится на долгосрочный режим прекращения огня в ходе переговоров с правительством Афганистана в Дохе, если не будут выполнены их основные условия, рассказал РИА Новости генеральный прокурор Афганистана при правлении движения "Талибан"* Джелалуддин Шинвари."Условие талибов заключается в освобождении 7 тысяч заключенных и исключении имен руководителей из санкционного списка ООН. Вчера заместитель министра по делам мира Афганистана отказал в возможности освободить 7 тысяч заключенных талибов. Если этого не будет сделано, то я сомневаюсь, что прекращение огня может быть введено", - сказал Шинвари.По словам бывшего генпрокурора, все инициативы по урегулированию положительно влияют на мирный процесс. "Но наиболее важными являются встречи в Дохе, и я надеюсь, они приведут к результату", - добавил он.В воскресенье в столице Катара проходит второй день межафганских переговоров. По результатам первого дня участники и наблюдатели отметили положительную атмосферу на переговорах.В субботу в Дохе возобновились межафганские переговоры с участием высокопоставленных представителей от афганского правительства и политофиса движения "Талибан"* на фоне активизации военных действий в Афганистане в преддверии вывода иностранных войск из страны.Но несмотря на оптимистичный настрой участников переговоров в Дохе, в самом Афганистане продолжаются бои между талибами и сторонниками властей. Так, "Талибан"* объявил, что за последние два месяца ему удалось взять под контроль 194 из почти 400 районов Афганистана, проправительственные силы отбили лишь пять из них.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

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