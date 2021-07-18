18:15 18.07.2021 (обновлено: 18:45 18.07.2021)
Экс-генпрокурор Афганистана назвал условия для прекращения огня в стране
Экс-генпрокурор Афганистана Шинвари назвал прекращение огня невозможным без снятия санкций с талибов
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 18 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Радикальное движение "Талибан"* не согласится на долгосрочный режим прекращения огня в ходе переговоров с правительством Афганистана в Дохе, если не будут выполнены их основные условия, рассказал РИА Новости генеральный прокурор Афганистана при правлении движения "Талибан"* Джелалуддин Шинвари.
"Условие талибов заключается в освобождении 7 тысяч заключенных и исключении имен руководителей из санкционного списка ООН. Вчера заместитель министра по делам мира Афганистана отказал в возможности освободить 7 тысяч заключенных талибов. Если этого не будет сделано, то я сомневаюсь, что прекращение огня может быть введено", - сказал Шинвари.
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По словам бывшего генпрокурора, все инициативы по урегулированию положительно влияют на мирный процесс. "Но наиболее важными являются встречи в Дохе, и я надеюсь, они приведут к результату", - добавил он.
В воскресенье в столице Катара проходит второй день межафганских переговоров. По результатам первого дня участники и наблюдатели отметили положительную атмосферу на переговорах.
В субботу в Дохе возобновились межафганские переговоры с участием высокопоставленных представителей от афганского правительства и политофиса движения "Талибан"* на фоне активизации военных действий в Афганистане в преддверии вывода иностранных войск из страны.
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Но несмотря на оптимистичный настрой участников переговоров в Дохе, в самом Афганистане продолжаются бои между талибами и сторонниками властей. Так, "Талибан"* объявил, что за последние два месяца ему удалось взять под контроль 194 из почти 400 районов Афганистана, проправительственные силы отбили лишь пять из них.
* Террористическая организация, запрещенная в России