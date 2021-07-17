Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/zhukovskiy-1741674770.html
В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021
В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021 - РИА Новости, 17.07.2021
В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021
Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:05
2021-07-17T19:14
макс-2021
sukhoi superjet
ка-52 "аллигатор"
миг-35
жуковский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741689600_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ec4d2b9e7dccba93a2d858e1be06d1e.jpg
ЖУКОВСКИЙ, 17 июл - РИА Новости. Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30, передает корреспондент РИА Новости.Репетиция практически полностью повторяет первый, "президентский" день юбилейной выставки. Авиашоу началось с коллективного пролета практически всей актуальной линейки отечественных вертолетов, включая гражданские Ка-62, "Ансат" и военные Ми-38, Ка-52 и другие машины.В этом году в авиапоказе для главы государства и гостей выставки акцент делается на гражданские машины: перспективные лайнеры МС-21-200 и МС-21-300, Ил-114-300 и уже эксплуатируемые Sukhoi Superjet."Военная" часть летной программы была традиционной для последних лет, журналистам продемонстрировали летные возможности истребителя пятого поколения Су-57, новейшего легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и Су-30, а также учебный самолет Як-152.Проведению репетиции не помешала плохая погода – в течение почти половины авиашоу небо над ЛИИ Громова было затянуто тучами, под конец мероприятия полил дождь. Тем не менее программа была реализована практически в полном объеме.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html
https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры генеральной репетиции летной программы МАКС-2021
Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30.
2021-07-17T16:05
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741689600_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_196111babd2b7980b0a1c86913b924ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, sukhoi superjet, ка-52 "аллигатор", миг-35, жуковский, безопасность
16:05 17.07.2021 (обновлено: 19:14 17.07.2021)
 
В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021

В репетиции летной программы МАКС-2021 приняли участие вертолеты, гражданские и военные самолеты

Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ, 17 июл - РИА Новости. Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30, передает корреспондент РИА Новости.
Репетиция практически полностью повторяет первый, "президентский" день юбилейной выставки. Авиашоу началось с коллективного пролета практически всей актуальной линейки отечественных вертолетов, включая гражданские Ка-62, "Ансат" и военные Ми-38, Ка-52 и другие машины.
В этом году в авиапоказе для главы государства и гостей выставки акцент делается на гражданские машины: перспективные лайнеры МС-21-200 и МС-21-300, Ил-114-300 и уже эксплуатируемые Sukhoi Superjet.
"Военная" часть летной программы была традиционной для последних лет, журналистам продемонстрировали летные возможности истребителя пятого поколения Су-57, новейшего легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и Су-30, а также учебный самолет Як-152.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 10:01
На МАКС представят беспилотник, способный автоматически сбивать дроны
Проведению репетиции не помешала плохая погода – в течение почти половины авиашоу небо над ЛИИ Громова было затянуто тучами, под конец мероприятия полил дождь. Тем не менее программа была реализована практически в полном объеме.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:58
Песков рассказал, что Путин посмотрит на МАКСе
 
МАКС-2021Sukhoi SuperjetКа-52 "Аллигатор"МиГ-35ЖуковскийБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156 - СМИ
07:38Исследование: треть россиян не хочет четырехдневную рабочую неделю
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
Лента новостейМолния