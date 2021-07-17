https://ria.ru/20210717/zhukovskiy-1741674770.html

В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021

В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021 - РИА Новости, 17.07.2021

В Жуковском прошла генеральная репетиция летной программы МАКС-2021

Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:05

2021-07-17T16:05

2021-07-17T19:14

макс-2021

sukhoi superjet

ка-52 "аллигатор"

миг-35

жуковский

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ, 17 июл - РИА Новости. Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30, передает корреспондент РИА Новости.Репетиция практически полностью повторяет первый, "президентский" день юбилейной выставки. Авиашоу началось с коллективного пролета практически всей актуальной линейки отечественных вертолетов, включая гражданские Ка-62, "Ансат" и военные Ми-38, Ка-52 и другие машины.В этом году в авиапоказе для главы государства и гостей выставки акцент делается на гражданские машины: перспективные лайнеры МС-21-200 и МС-21-300, Ил-114-300 и уже эксплуатируемые Sukhoi Superjet."Военная" часть летной программы была традиционной для последних лет, журналистам продемонстрировали летные возможности истребителя пятого поколения Су-57, новейшего легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и Су-30, а также учебный самолет Як-152.Проведению репетиции не помешала плохая погода – в течение почти половины авиашоу небо над ЛИИ Громова было затянуто тучами, под конец мероприятия полил дождь. Тем не менее программа была реализована практически в полном объеме.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html

https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html

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Кадры генеральной репетиции летной программы МАКС-2021 Генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021 завершилась в подмосковном Жуковском пролетом двух истребителей Су-30. 2021-07-17T16:05 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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макс-2021, sukhoi superjet, ка-52 "аллигатор", миг-35, жуковский, безопасность