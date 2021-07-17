https://ria.ru/20210717/vyplata-1741658162.html

Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет

Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет - РИА Новости, 17.07.2021

Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет

Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:57

2021-07-17T12:57

2021-07-17T12:57

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правительство рф

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщается на сайте кабмина.По данным на сайте, на заседании кабмина в четверг обсуждался вопрос о выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда правительства средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду для единовременной выплаты 10 тысяч рублей гражданам РФ, "являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей"."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится на сайте.Отмечается, что проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".

https://ria.ru/20210717/vyplaty-1741632430.html

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