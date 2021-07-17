Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/vyplata-1741658162.html
Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет
Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет - РИА Новости, 17.07.2021
Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет
Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:57
2021-07-17T12:57
россия
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщается на сайте кабмина.По данным на сайте, на заседании кабмина в четверг обсуждался вопрос о выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда правительства средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду для единовременной выплаты 10 тысяч рублей гражданам РФ, "являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей"."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится на сайте.Отмечается, что проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".
https://ria.ru/20210717/vyplaty-1741632430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_103:0:1794:1268_1920x0_80_0_0_58291b828216422145da956960577876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство рф, общество
12:57 17.07.2021
 
Правительство одобрило выплату семьям с детьми старше шести лет

Правительство одобрило выплату в десять тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщается на сайте кабмина.
По данным на сайте, на заседании кабмина в четверг обсуждался вопрос о выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда правительства средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду для единовременной выплаты 10 тысяч рублей гражданам РФ, "являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей".
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится на сайте.
Отмечается, что проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
03:18
Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
 
РоссияПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния