https://ria.ru/20210717/vybory-1741682452.html

ЦИК заверил списки кандидатов "Российского общенародного союза"

ЦИК заверил списки кандидатов "Российского общенародного союза" - РИА Новости, 17.07.2021

ЦИК заверил списки кандидатов "Российского общенародного союза"

Центризбирком РФ на заседании в субботу заверил кандидатов партии "Российский общенародный союз" на выборы в Госдуму. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:26

2021-07-17T17:26

2021-07-17T17:26

россия

российский общенародный союз

сергей бабурин

выборы в государственную думу

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в субботу заверил кандидатов партии "Российский общенародный союз" на выборы в Госдуму."Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 220 человек, выдвинутый политической партией "Общественная организация - политическая партия "Российский общенародный союз", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.В поданном в ЦИК федеральном списке партии было 258 кандидатов. Во главе списка председатель партии Сергей Бабурин, Андрей Кормухин и Мария Никитенкова.Как сообщил на заседании член ЦИК Евгений Шевченко, из федерального списка партии исключены 38 кандидатов: четверо не предоставили нужные документы, в документах 34 были неустранимые нарушения.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210717/vybory-1741680275.html

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россия, российский общенародный союз, сергей бабурин, выборы в государственную думу, госдума рф, владимир путин, политика