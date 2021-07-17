https://ria.ru/20210717/vybory-1741680275.html

ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров

ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров - РИА Новости, 17.07.2021

ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров

ЦИК РФ на заседании в субботу заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:03

2021-07-17T17:03

2021-07-17T17:03

политические партии

россия

андрей широков

выборы в государственную думу

цик рф

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политика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в субботу заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму."Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 278 человек, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании. Также заверен список из 194 кандидатов-одномандатников.В поданном в ЦИК федеральном списке партии 344 кандидата по 36 региональным группам, 200 кандидатов было выдвинуто по одномандатным округам. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.Как сообщили на заседании ЦИК, из федерального списка партии исключили 66 человек: 63 из них не предоставили необходимые документы, в документах еще троих выявили неустранимые нарушения. Из списка одномандатников исключены шесть кандидатов.Центризбирком также зарегистрировал уполномоченных представителей Партии пенсионеров, уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210717/vybory-1741679785.html

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политические партии, россия, андрей широков, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, владимир путин, политика