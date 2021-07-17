https://ria.ru/20210717/velikobritaniya-1741677141.html
Британия развернет тайную спецоперацию против России
Британия развернет тайную спецоперацию против России - РИА Новости, 17.07.2021
Британия развернет тайную спецоперацию против России
Британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая, пишет Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:33
2021-07-17T16:33
2021-07-17T16:52
россия
южно-китайское море
британская разведывательная служба mi6
великобритания
китай
технологии
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ЛОНДОН, 17 июл — РИА Новости. Британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая, пишет Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.По его словам, особая воздушная и лодочная службы будут проводить более опасные операции по противостоянию другим государствам. Он заявил, что возглавит "будущие силы спецназначения" британской морской пехоты, которые будут помогать спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам по всему миру. В эту группу войдут четыре тысячи человек, сообщила газета.Как считает собеседник издания, спецподразделения должны сосредоточиться на более сложных и комплексных заданиях против России и Китая. Для этого им нужны "знания и опыт настоящих специалистов"."А мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками", — отметил Тоттен.Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с британской разведслужбой MI6. Они будут следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.Согласно источникам в армии, спецподразделения могут также заняться подготовкой военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что эсминец преднамеренно пересек границу.
https://ria.ru/20210714/shpiony-1741251331.html
https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html
россия
южно-китайское море
великобритания
китай
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россия, южно-китайское море, британская разведывательная служба mi6, великобритания, китай, технологии
16:33 17.07.2021 (обновлено: 16:52 17.07.2021)
Британия развернет тайную спецоперацию против России
Times: британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая