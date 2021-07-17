https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741674209.html

Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь

Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь - РИА Новости, 17.07.2021

Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь

Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:03

2021-07-17T16:03

2021-07-17T16:24

распространение коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

николай крючков

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни.По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.Крючков уточнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам."Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости коронавирусом повторную прививку следует делать раз в полгода, а при спокойной ситуации — раз в год. Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20210717/murashko-1741631592.html

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2021

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михаил мурашко, здоровье - общество, николай крючков, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, общество