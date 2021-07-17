16:03 17.07.2021 (обновлено: 16:24 17.07.2021)
Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь
Иммунолог Крючков оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни.
"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", — сказал он в беседе с "МК".
По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.
Крючков уточнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.
"Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости коронавирусом повторную прививку следует делать раз в полгода, а при спокойной ситуации — раз в год.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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