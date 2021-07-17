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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741674209.html
Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь
Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь - РИА Новости, 17.07.2021
Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь
Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:03
2021-07-17T16:24
распространение коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
николай крючков
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни.По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.Крючков уточнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам."Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости коронавирусом повторную прививку следует делать раз в полгода, а при спокойной ситуации — раз в год. Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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михаил мурашко, здоровье - общество, николай крючков, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, общество
16:03 17.07.2021 (обновлено: 16:24 17.07.2021)
 
Иммунолог оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь

Иммунолог Крючков оценил идею вакцинировать россиян от COVID-19 всю жизнь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков заявил, что россиян не нужно ревакцинировать от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни.

"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", — сказал он в беседе с "МК".

По словам специалиста, если сделать все правильно, то эпидемия закончится уже к лету следующего года. России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.
Крючков уточнил, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.
"Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.
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Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоНиколай КрючковВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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