11:15 17.07.2021 (обновлено: 12:09 17.07.2021)
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против COVID-19
Премьер Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву проверить объемы вакцин против коронавируса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщила пресс-служба правительства.
Там напомнили, что на фоне повышенного спроса отмечались задержки в доставке препаратов в регионы. Доложить в кабмин о проведенной работе нужно до 21 июля.
На заседании координационного совета 9 июля Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной. Он подчеркнул, что надо действовать на опережение, поэтому руководителям регионов рекомендовали продолжить формировать достаточный резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с COVID-19. Губернаторам следует контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора гражданами и организациями.
Кроме того, необходимо продолжить тестирование россиян и оперативно получать результаты исследований.
"Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины", — говорится в сообщении.
Для решения проблемы требуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Минздрав и Минцифры должны рассмотреть возможность издания такого проекта постановления до 20 июля.
Отдельное поручение Мишустина посвящено профилактике гриппа. Ведомства должны предоставить предложения по объему необходимых средств для покупки вакцин к 19 июля.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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