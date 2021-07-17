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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741650569.html
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против COVID-19
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы актуализировать информацию РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:15
2021-07-17T12:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщила пресс-служба правительства.Там напомнили, что на фоне повышенного спроса отмечались задержки в доставке препаратов в регионы. Доложить в кабмин о проведенной работе нужно до 21 июля.На заседании координационного совета 9 июля Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной. Он подчеркнул, что надо действовать на опережение, поэтому руководителям регионов рекомендовали продолжить формировать достаточный резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с COVID-19. Губернаторам следует контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора гражданами и организациями.Кроме того, необходимо продолжить тестирование россиян и оперативно получать результаты исследований."Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины", — говорится в сообщении.Для решения проблемы требуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Минздрав и Минцифры должны рассмотреть возможность издания такого проекта постановления до 20 июля.Отдельное поручение Мишустина посвящено профилактике гриппа. Ведомства должны предоставить предложения по объему необходимых средств для покупки вакцин к 19 июля.Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/vaktsina-1741570874.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
11:15 17.07.2021 (обновлено: 12:09 17.07.2021)
 
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против COVID-19

Премьер Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву проверить объемы вакцин против коронавируса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщила пресс-служба правительства.
Там напомнили, что на фоне повышенного спроса отмечались задержки в доставке препаратов в регионы. Доложить в кабмин о проведенной работе нужно до 21 июля.
На заседании координационного совета 9 июля Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной. Он подчеркнул, что надо действовать на опережение, поэтому руководителям регионов рекомендовали продолжить формировать достаточный резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с COVID-19. Губернаторам следует контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора гражданами и организациями.
Кроме того, необходимо продолжить тестирование россиян и оперативно получать результаты исследований.
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"Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины", — говорится в сообщении.
Для решения проблемы требуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Минздрав и Минцифры должны рассмотреть возможность издания такого проекта постановления до 20 июля.
Отдельное поручение Мишустина посвящено профилактике гриппа. Ведомства должны предоставить предложения по объему необходимых средств для покупки вакцин к 19 июля.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
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