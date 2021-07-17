https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741633841.html

Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации

Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021

Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации

Максимальную меру наказания по статье о фейках могут получить те, кто намеренно распространяет ложную информацию для дестабилизации обстановки в стране, но на... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T04:22

2021-07-17T04:22

2021-07-17T05:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

андрей клишас

вакцинация

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Максимальную меру наказания по статье о фейках могут получить те, кто намеренно распространяет ложную информацию для дестабилизации обстановки в стране, но на добропорядочных гражданах это вряд ли отразится, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.Ранее председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы.Он отметил, что в Уголовном кодексе не существует специальной нормы, касающейся COVID-19. Речь идет о распространении сведений, заведомо недостоверных, способных причинить ущерб другим ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", статья 207.1). Причем речь идет не только о фейках о коронавирусе, но и о самых разных предметах."Но это действительно очень серьезный вопрос. Это не просто сомнения человека, который беспокоится о своем здоровье или не очень верит во что-то. Это умышленное распространение сведений с деструктивной целью, подорвать здравоохранение и так далее", - подчеркнул юрист.Он уточнил, что такие действия обычно совершаются не отдельными гражданами, а целыми структурами, которые дестабилизируют обстановку по самым разным направлениям.

https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей клишас, вакцинация, общество