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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741633841.html
Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021
Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
Максимальную меру наказания по статье о фейках могут получить те, кто намеренно распространяет ложную информацию для дестабилизации обстановки в стране, но на... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T04:22
2021-07-17T05:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей клишас
вакцинация
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Максимальную меру наказания по статье о фейках могут получить те, кто намеренно распространяет ложную информацию для дестабилизации обстановки в стране, но на добропорядочных гражданах это вряд ли отразится, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.Ранее председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы.Он отметил, что в Уголовном кодексе не существует специальной нормы, касающейся COVID-19. Речь идет о распространении сведений, заведомо недостоверных, способных причинить ущерб другим ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", статья 207.1). Причем речь идет не только о фейках о коронавирусе, но и о самых разных предметах."Но это действительно очень серьезный вопрос. Это не просто сомнения человека, который беспокоится о своем здоровье или не очень верит во что-то. Это умышленное распространение сведений с деструктивной целью, подорвать здравоохранение и так далее", - подчеркнул юрист.Он уточнил, что такие действия обычно совершаются не отдельными гражданами, а целыми структурами, которые дестабилизируют обстановку по самым разным направлениям.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей клишас, вакцинация, общество
04:22 17.07.2021 (обновлено: 05:00 17.07.2021)
 
Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации

Юрист Головко рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации населения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Максимальную меру наказания по статье о фейках могут получить те, кто намеренно распространяет ложную информацию для дестабилизации обстановки в стране, но на добропорядочных гражданах это вряд ли отразится, заявил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.
Ранее председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы.
"Я думаю, что добропорядочному гражданину, который просто выразил какие-то сомнения, ничего не грозит. А те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране - для них эта статья и существует", - сказал Головко, отметив, что максимальная мера наказания по данной статье как раз для последних.
Он отметил, что в Уголовном кодексе не существует специальной нормы, касающейся COVID-19. Речь идет о распространении сведений, заведомо недостоверных, способных причинить ущерб другим ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", статья 207.1). Причем речь идет не только о фейках о коронавирусе, но и о самых разных предметах.
"Но это действительно очень серьезный вопрос. Это не просто сомнения человека, который беспокоится о своем здоровье или не очень верит во что-то. Это умышленное распространение сведений с деструктивной целью, подорвать здравоохранение и так далее", - подчеркнул юрист.
Он уточнил, что такие действия обычно совершаются не отдельными гражданами, а целыми структурами, которые дестабилизируют обстановку по самым разным направлениям.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КлишасВакцинацияОбщество
 
 
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