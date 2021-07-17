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Кубинская вакцина Abdala показала 100%-ную защиту от COVID-19
Кубинская вакцина Abdala показала 100%-ную защиту от COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Кубинская вакцина Abdala показала 100%-ную защиту от COVID-19
Вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность в 100% во время третьей фазы испытаний, сообщает... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:58
2021-07-17T09:58
2021-07-17T11:31
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность в 100% во время третьей фазы испытаний, сообщает CIGB.Это касается тяжелого течения заболевания и летального исхода. Препарат в 92,28% случаях предотвратил симптомы COVID-19, следует из публикации.В испытаниях участвовали более миллиона человек.Ранее препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора страны.Кубинские ученые разработали четыре вакцины против коронавируса. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB — интраназальный препарат Mambisa и инъекционный Abdala.Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства.
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РИА Новости
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куба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире
09:58 17.07.2021 (обновлено: 11:31 17.07.2021)
Кубинская вакцина Abdala показала 100%-ную защиту от COVID-19
Кубинская вакцина Abdala показала 100%-ную эффективность против тяжелых форм COVID-19
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости
. Вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность в 100% во время третьей фазы испытаний, сообщает CIGB
.
Это касается тяжелого течения заболевания и летального исхода. Препарат в 92,28% случаях предотвратил симптомы COVID-19
, следует из публикации.
В испытаниях участвовали более миллиона человек.
Ранее препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора страны.
Кубинские ученые разработали четыре вакцины против коронавируса. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB — интраназальный препарат Mambisa и инъекционный Abdala.
Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства.