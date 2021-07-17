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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/uzbekistan-1741703908.html
В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021
В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T21:57
2021-07-17T22:18
вакцинация
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для силовиков, сообщает в воскресенье оперштаб при кабмине."Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.По данным штаба, обязательная вакцинация вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита.Эти категории должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 до 1 сентября, вторую – до 1 октября, третью – до 1 ноября, отмечается в сообщении.С 1 апреля в стране стартовала вакцинация. Сейчас узбекистанцы получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. За это время вакцинировались первым компонентом одного из препаратов более 3 миллионов человек.Министерство здравоохранения Узбекистана планировало в апреле-июне вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек (около 11,5% населения страны). В течение весны-начала лета власти уже получили более 6 миллионов доз вакцин, в том числе 5,5 миллионов – от Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
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вакцинация, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, узбекистан
21:57 17.07.2021 (обновлено: 22:18 17.07.2021)
 
В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг и образования

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик готовит шприц с вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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ТАШКЕНТ, 17 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для силовиков, сообщает в воскресенье оперштаб при кабмине.
"Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
По данным штаба, обязательная вакцинация вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита.
Эти категории должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 до 1 сентября, вторую – до 1 октября, третью – до 1 ноября, отмечается в сообщении.
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С 1 апреля в стране стартовала вакцинация. Сейчас узбекистанцы получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. За это время вакцинировались первым компонентом одного из препаратов более 3 миллионов человек.
Министерство здравоохранения Узбекистана планировало в апреле-июне вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек (около 11,5% населения страны). В течение весны-начала лета власти уже получили более 6 миллионов доз вакцин, в том числе 5,5 миллионов – от Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

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В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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