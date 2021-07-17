https://ria.ru/20210717/uzbekistan-1741703908.html

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T21:57

2021-07-17T21:57

2021-07-17T22:18

вакцинация

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a5658a2db2e1ff88e77a4a2ce7ed86a.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для силовиков, сообщает в воскресенье оперштаб при кабмине."Семнадцатого июля состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.По данным штаба, обязательная вакцинация вводится для работников торговых и сервисных объектов, банков, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, для военных и сотрудников правоохранительных органов, работников общепита.Эти категории должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 до 1 сентября, вторую – до 1 октября, третью – до 1 ноября, отмечается в сообщении.С 1 апреля в стране стартовала вакцинация. Сейчас узбекистанцы получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. За это время вакцинировались первым компонентом одного из препаратов более 3 миллионов человек.Министерство здравоохранения Узбекистана планировало в апреле-июне вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек (около 11,5% населения страны). В течение весны-начала лета власти уже получили более 6 миллионов доз вакцин, в том числе 5,5 миллионов – от Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, узбекистан