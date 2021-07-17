https://ria.ru/20210717/soboleznovanie-1741708825.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с наводнением в Германии
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с наводнением в Германии - РИА Новости, 17.07.2021
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с наводнением в Германии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с повлекшим гибель людей сильным наводнением в... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T23:38
2021-07-17T23:38
2021-07-17T23:38
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
ангела меркель
германия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с повлекшим гибель людей сильным наводнением в Германии."Глубоко опечален известием о сильнейшем наводнении, произошедшем в Германии, в результате которого погибли и остались без крова многие люди. Стихия нанесла огромный ущерб городам и селам, экономике страны. Примите мои искренние соболезнования. Русская православная церковь, разделяя скорбь невосполнимых утрат, выражает сочувствие и поддержку вам и всему немецкому народу. Надеюсь, что власти Германии, спасатели и врачи, добровольцы и неравнодушные сограждане сделают все возможное, чтобы помочь тем, кого коснулась эта беда", - говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви в субботу патриаршем соболезновании.Не менее 141 человека погибли в результате наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Наводнение, которое началось в этих землях в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html
рейнланд-пфальц
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рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, ангела меркель, германия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с наводнением в Германии
Патриарх Кирилл направил соболезнования Меркель в связи с повлекшим гибель людей наводнением