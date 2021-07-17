https://ria.ru/20210717/sevastopol-1741656278.html

В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах

В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах - РИА Новости, 17.07.2021

В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах

Севастопольцев и туристов призвали быть осторожными при выборе места отдыха на пляжах, из-за участившихся случаев обвала грунта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:30

2021-07-17T12:30

2021-07-17T12:30

туризм

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Севастопольцев и туристов призвали быть осторожными при выборе места отдыха на пляжах, из-за участившихся случаев обвала грунта, сообщает пресс-служба правительства города Севастополя."Дорогие севастопольцы и гости города. На городских пляжах участились случаи обвала грунта. Просим вас быть осторожными и выбирать места для отдыха вдали от уступов и склонов", - говорится в сообщении.Обвалы, по данным правительства, являются последствием обильных осадков и особенности рельефа.

https://ria.ru/20210704/podtopleniya-1739841688.html

республика крым

севастополь

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туризм, республика крым, севастополь, общество