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В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах
В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах - РИА Новости, 17.07.2021
В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах
Севастопольцев и туристов призвали быть осторожными при выборе места отдыха на пляжах, из-за участившихся случаев обвала грунта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:30
2021-07-17T12:30
туризм
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Севастопольцев и туристов призвали быть осторожными при выборе места отдыха на пляжах, из-за участившихся случаев обвала грунта, сообщает пресс-служба правительства города Севастополя."Дорогие севастопольцы и гости города. На городских пляжах участились случаи обвала грунта. Просим вас быть осторожными и выбирать места для отдыха вдали от уступов и склонов", - говорится в сообщении.Обвалы, по данным правительства, являются последствием обильных осадков и особенности рельефа.
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туризм, республика крым, севастополь, общество
12:30 17.07.2021
 
В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах

В Севастополе предупредили об угрозе обвала грунта на пляжах из-за обильных осадков и рельефа

© Depositphotos / SomeMeansМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Depositphotos / SomeMeans
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Севастопольцев и туристов призвали быть осторожными при выборе места отдыха на пляжах, из-за участившихся случаев обвала грунта, сообщает пресс-служба правительства города Севастополя.
"Дорогие севастопольцы и гости города. На городских пляжах участились случаи обвала грунта. Просим вас быть осторожными и выбирать места для отдыха вдали от уступов и склонов", - говорится в сообщении.
Обвалы, по данным правительства, являются последствием обильных осадков и особенности рельефа.
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