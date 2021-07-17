https://ria.ru/20210717/samolet-1741700873.html

В Германии при падении легкомоторного самолета погибли три человека

В Германии при падении легкомоторного самолета погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2021

В Германии при падении легкомоторного самолета погибли три человека

Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в немецком округе Бёблинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг, сообщает телерадиокомпания SWR со... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T21:04

2021-07-17T21:04

2021-07-17T21:04

баден-вюртемберг

штутгарт

в мире

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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в немецком округе Бёблинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг, сообщает телерадиокомпания SWR со ссылкой на полицию.По данным телерадиокомпании, экстренные службы в субботу обнаружили обломки одномоторного самолета Piper, полиция подтвердила гибель троих человек, их личность пока не установлена. Как сообщается, работы по извлечению тел продолжаются.Самолет вылетел в 9.40 по местному времени (10.40 мск) из аэропорта Штутгарта. Как сообщили в полиции, около 9.45 (10.45 мск) с самолета поступили сообщения о падении.

https://ria.ru/20210612/samolet-1736803791.html

баден-вюртемберг

штутгарт

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баден-вюртемберг, штутгарт, в мире