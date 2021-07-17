https://ria.ru/20210717/rekomendatsiya-1741632826.html
Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии - РИА Новости, 17.07.2021
Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
Губернаторы еще трех регионов - Ростовской, Оренбургской и Курской областей - проведут прямые линии с населением после рекомендации президента России Владимира... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:13
2021-07-17T03:13
2021-07-17T03:13
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
курская область
ростовская область
оренбургская область
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Дарья Ураева. Губернаторы еще трех регионов - Ростовской, Оренбургской и Курской областей - проведут прямые линии с населением после рекомендации президента России Владимира Путина.Об этом РИА Новости рассказали в Центрах управления соответствующих субъектов.Губернаторы на связиРяд руководителей регионов уже провели прямые линии с гражданами.Пообщались с населением 11 губернаторов: Андрей Клычков (Орловская область), Айсен Николаев (Якутия), Игорь Кобзев (Иркутская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Андрей Чибис (Мурманская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Наталья Комарова (ХМАО — Югра), Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Олег Мельниченко (Пензенская область), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородская область), Олег Николаев (Чувашия).Как выяснило АНО "Диалог Регионы", граждан чаще всего беспокоили следующие вопросы: недоступность медпомощи, благоустройство (дворов, дорог, детских площадок), выплаты для детей от трех до семи лет, прохождение вакцинации, строительство школ.В ближайшее время провести прямые линии с населением намерены губернаторы еще трех регионов – Ростовской (Василий Голубев), Оренбургской (Денис Паслер) и Курской (Роман Старовойт) областей.Как рассказал РИА Новости руководитель ЦУР Ростовской области Юрий Емельянов, за июнь-июль от жителей региона через систему "Инцидент Менеджмент" поступило почти 10 тысяч обращений.Основные темы: ремонт и строительство дорог (21%), благоустройство (16%), ЖКХ (15%).Емельянов сообщил, что дата и формат мероприятия пока не согласованы, но ориентировочно прямая линия состоится в первой половине сентября.Руководитель ЦУР Оренбургской области Александр Белов рассказал РИА Новости, что за июнь-июль через систему "Инцидент Менеджмент" от граждан поступило около 4,5 тысячи сообщений.Основные темы, которые волнуют жителей Оренбургской области: ремонт и строительство дорог (25%), ЖКХ (16%), благоустройство (16%), здравоохранение (8%), вакцинация от COVID-19 (5%).По словам Белова, формат и дата прямой линии пока уточняются, скорее всего, она пройдет в августе.Как сообщил РИА Новости руководитель ЦУР Курской области Михаил Шумаков, очередная прямая линия с губернатором, который проводит их ежегодно, состоится 26 августа. Темы, которые в данный период времени в наибольшей степени волнуют население региона: дороги (26%), ЖКХ (20%), благоустройство (14%), вопросы по теме COVID-19 (10%), соцзащита (6%).По словам Шумакова, формат общения пока не утвержден.Таким образом, во всех трех вышеуказанных субъектах темы, которые особенно волнуют население, схожи: вакцинация от COVID-19, дороги, ЖКХ и благоустройство. Можно ожидать, что в ходе прямого общения с гражданами губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей ответят на вопросы именно из этих блоков.Власть должна иметь лицоПрезидент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями, а администрации президента - при необходимости оказывать помощь в организации.Организуют техническую и методологическую поддержку такого общения Центры управления регионами (ЦУР). Их сотрудники готовят аналитические материалы, на основе которых губернаторы видят самые востребованные темы у населения.Некоторые главы регионов проводят прямые линии прямо на площадках этих центров. Также ЦУР отрабатывает все поступившие в ходе включений обращения жителей - ряд вопросов удается решить уже во время трансляции, на все остальные оперативно отвечают после. Ни одно сообщение не остается без внимания.Для внедрения таких центров в России в 2020 году было создано АНО "Диалог Регионы"."При всей цифровизации обратной связи, когда обращения автоматически отрабатывает ЦУР, власть должна иметь свое лицо, люди должны видеть, кто и за что отвечает. Мы не можем обезличить чиновников. Вертикаль общения с гражданами на прямых линиях выстраивается не только на уровне Президента и губернаторов. Должны подключиться профильные министры, главы муниципалитетов", - рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.По его мнению, такой подход выстроит систему открытого диалога с людьми на всех уровнях."Задача ЦУР не только внедрять системы обратной связи и маршрутизировать обращения из сети, но и давать высшему должностному лицу, главам муниципалитетов аналитику на основе больших данных по сообщениям жителей. Помимо стандартных топов, ЖКХ, благоустройство, дороги, ЦУР отмечает адресные системные проблемы - с локацией и конкретикой", - заключил Истомин.
https://ria.ru/20210713/primore-1741018345.html
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россия, курская область, ростовская область, оренбургская область, общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Дарья Ураева.
Губернаторы еще трех регионов - Ростовской, Оренбургской и Курской областей - проведут прямые линии с населением после рекомендации президента России Владимира Путина
.
Об этом РИА Новости рассказали в Центрах управления соответствующих субъектов.
Губернаторы на связи
Ряд руководителей регионов уже провели прямые линии с гражданами.
Пообщались с населением 11 губернаторов: Андрей Клычков
(Орловская область), Айсен Николаев
(Якутия), Игорь Кобзев
(Иркутская область), Михаил Дегтярев
(Хабаровский край), Андрей Чибис
(Мурманская область), Дмитрий Азаров
(Самарская область), Наталья Комарова
(ХМАО — Югра), Радий Хабиров
(Республика Башкортостан), Олег Мельниченко
(Пензенская область), Вячеслав Гладков
(врио губернатора Белгородская область), Олег Николаев
(Чувашия).
Как выяснило АНО "Диалог Регионы", граждан чаще всего беспокоили следующие вопросы: недоступность медпомощи, благоустройство (дворов, дорог, детских площадок), выплаты для детей от трех до семи лет, прохождение вакцинации, строительство школ.
В ближайшее время провести прямые линии с населением намерены губернаторы еще трех регионов – Ростовской (Василий Голубев
), Оренбургской (Денис Паслер
) и Курской (Роман Старовойт
) областей.
Как рассказал РИА Новости руководитель ЦУР Ростовской области Юрий Емельянов, за июнь-июль от жителей региона через систему "Инцидент Менеджмент" поступило почти 10 тысяч обращений.
Основные темы: ремонт и строительство дорог (21%), благоустройство (16%), ЖКХ (15%).
Емельянов сообщил, что дата и формат мероприятия пока не согласованы, но ориентировочно прямая линия состоится в первой половине сентября.
Руководитель ЦУР Оренбургской области Александр Белов рассказал РИА Новости, что за июнь-июль через систему "Инцидент Менеджмент" от граждан поступило около 4,5 тысячи сообщений.
Основные темы, которые волнуют жителей Оренбургской области
: ремонт и строительство дорог (25%), ЖКХ (16%), благоустройство (16%), здравоохранение (8%), вакцинация от COVID-19 (5%).
По словам Белова, формат и дата прямой линии пока уточняются, скорее всего, она пройдет в августе.
Как сообщил РИА Новости руководитель ЦУР Курской области
Михаил Шумаков, очередная прямая линия с губернатором, который проводит их ежегодно, состоится 26 августа. Темы, которые в данный период времени в наибольшей степени волнуют население региона: дороги (26%), ЖКХ (20%), благоустройство (14%), вопросы по теме COVID-19 (10%), соцзащита (6%).
По словам Шумакова, формат общения пока не утвержден.
Таким образом, во всех трех вышеуказанных субъектах темы, которые особенно волнуют население, схожи: вакцинация от COVID-19, дороги, ЖКХ и благоустройство. Можно ожидать, что в ходе прямого общения с гражданами губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей ответят на вопросы именно из этих блоков.
Власть должна иметь лицо
Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями, а администрации президента - при необходимости оказывать помощь в организации.
Организуют техническую и методологическую поддержку такого общения Центры управления регионами (ЦУР). Их сотрудники готовят аналитические материалы, на основе которых губернаторы видят самые востребованные темы у населения.
Некоторые главы регионов проводят прямые линии прямо на площадках этих центров. Также ЦУР отрабатывает все поступившие в ходе включений обращения жителей - ряд вопросов удается решить уже во время трансляции, на все остальные оперативно отвечают после. Ни одно сообщение не остается без внимания.
Для внедрения таких центров в России
в 2020 году было создано АНО "Диалог Регионы".
"При всей цифровизации обратной связи, когда обращения автоматически отрабатывает ЦУР, власть должна иметь свое лицо, люди должны видеть, кто и за что отвечает. Мы не можем обезличить чиновников. Вертикаль общения с гражданами на прямых линиях выстраивается не только на уровне Президента и губернаторов. Должны подключиться профильные министры, главы муниципалитетов", - рассказал РИА Новости первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.
По его мнению, такой подход выстроит систему открытого диалога с людьми на всех уровнях.
"Задача ЦУР не только внедрять системы обратной связи и маршрутизировать обращения из сети, но и давать высшему должностному лицу, главам муниципалитетов аналитику на основе больших данных по сообщениям жителей. Помимо стандартных топов, ЖКХ, благоустройство, дороги, ЦУР отмечает адресные системные проблемы - с локацией и конкретикой", - заключил Истомин.