https://ria.ru/20210717/raketa-1741642768.html

Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе

Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе - РИА Новости, 17.07.2021

Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе

Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:34

2021-07-17T09:34

2021-07-17T10:36

наука

россия

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

байконур (город)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос"."После подвода агрегата обслуживания наши специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня", — добавили в госкорпорации.Сам пуск планируется 21 июля в 17:58 по московскому времени. Это будет первый модуль, который Россия отправит на МКС с 2010 года — тогда к станции пристыковался малый исследовательский модуль "Рассвет", и первый с 2000-го тяжелый отечественный модуль, когда состоялся старт служебного модуля "Звезда".Сейчас в состав российского сегмента МКС входят функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".Стыковка "Науки" с Международной космической станцией намечена на 29 июля в 16:26. Операция планируется в автоматическом режиме, однако может осуществляться дистанционно вручную российскими космонавтами с МКС.Перед прибытием лабораторного блока 23 июля в 16:17 мск с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" будет отстыкован и в тот же день затоплен в Тихом океане модуль "Пирс". Сейчас он занимает требуемый для "Науки" стыковочный узел.Его пример — другим "наука""Наука" — практически полная копия первого модуля МКС "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер этого модуля. В 2004-м российский сегмент решили расширить, а для экономии "дублер" стали переоборудовать в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и на протяжении многих лет старт откладывали.В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами, поскольку после выведения на орбиту модуль должен был добраться к МКС на своих двигателях. В случае засора они могли заглохнуть, и на околоземной орбите остался бы неуправляемый 20-тонный объект. Однако если бы блок своим ходом добрался до станции, посторонние частицы могли бы вывести из строя двигательную систему станции, поскольку "Наука" должна была подсоединяться к топливной системе российского сегмента.Модуль вернули производителю на доработку. В рамках доработки его трубопроводы заменили на новые, провели максимальную очистку баков, а также добавили внешнюю платформу для размещения снаружи научной аппаратуры. После модернизации "Наука" получила новое название — МЛМ-У, где "У" — усовершенствованный. В 2020 году сегмент отправили на Байконур, где он прошел все предстартовые испытания.

https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html

https://ria.ru/20210714/mks-1741191160.html

https://ria.ru/20210715/skafandr-1741405300.html

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байконур (город)

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россия, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)