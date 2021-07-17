Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210717/raketa-1741642768.html
Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе
Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе - РИА Новости, 17.07.2021
Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе
Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:34
2021-07-17T10:36
наука
россия
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198896_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f65846260fb815757c948e18685fba1.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос"."После подвода агрегата обслуживания наши специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня", — добавили в госкорпорации.Сам пуск планируется 21 июля в 17:58 по московскому времени. Это будет первый модуль, который Россия отправит на МКС с 2010 года — тогда к станции пристыковался малый исследовательский модуль "Рассвет", и первый с 2000-го тяжелый отечественный модуль, когда состоялся старт служебного модуля "Звезда".Сейчас в состав российского сегмента МКС входят функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".Стыковка "Науки" с Международной космической станцией намечена на 29 июля в 16:26. Операция планируется в автоматическом режиме, однако может осуществляться дистанционно вручную российскими космонавтами с МКС.Перед прибытием лабораторного блока 23 июля в 16:17 мск с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" будет отстыкован и в тот же день затоплен в Тихом океане модуль "Пирс". Сейчас он занимает требуемый для "Науки" стыковочный узел.Его пример — другим "наука""Наука" — практически полная копия первого модуля МКС "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер этого модуля. В 2004-м российский сегмент решили расширить, а для экономии "дублер" стали переоборудовать в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и на протяжении многих лет старт откладывали.В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами, поскольку после выведения на орбиту модуль должен был добраться к МКС на своих двигателях. В случае засора они могли заглохнуть, и на околоземной орбите остался бы неуправляемый 20-тонный объект. Однако если бы блок своим ходом добрался до станции, посторонние частицы могли бы вывести из строя двигательную систему станции, поскольку "Наука" должна была подсоединяться к топливной системе российского сегмента.Модуль вернули производителю на доработку. В рамках доработки его трубопроводы заменили на новые, провели максимальную очистку баков, а также добавили внешнюю платформу для размещения снаружи научной аппаратуры. После модернизации "Наука" получила новое название — МЛМ-У, где "У" — усовершенствованный. В 2020 году сегмент отправили на Байконур, где он прошел все предстартовые испытания.
https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html
https://ria.ru/20210714/mks-1741191160.html
https://ria.ru/20210715/skafandr-1741405300.html
россия
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198896_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_948b4d6bd211a946befe2c86b350eeb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)
09:34 17.07.2021 (обновлено: 10:36 17.07.2021)
 
Ракету с модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе

Ракету "Протон-М" с российским научным модулем "Наука" для МКС установили на стартовом столе

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк"Протон-М"
Протон-М - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
"После подвода агрегата обслуживания наши специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня", — добавили в госкорпорации.
Сам пуск планируется 21 июля в 17:58 по московскому времени. Это будет первый модуль, который Россия отправит на МКС с 2010 года — тогда к станции пристыковался малый исследовательский модуль "Рассвет", и первый с 2000-го тяжелый отечественный модуль, когда состоялся старт служебного модуля "Звезда".
Сейчас в состав российского сегмента МКС входят функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:49Наука
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
Стыковка "Науки" с Международной космической станцией намечена на 29 июля в 16:26. Операция планируется в автоматическом режиме, однако может осуществляться дистанционно вручную российскими космонавтами с МКС.
Перед прибытием лабораторного блока 23 июля в 16:17 мск с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" будет отстыкован и в тот же день затоплен в Тихом океане модуль "Пирс". Сейчас он занимает требуемый для "Науки" стыковочный узел.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 10:24
Опрос показал, сколько россиян хотят полететь на МКС

Его пример — другим "наука"

"Наука" — практически полная копия первого модуля МКС "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер этого модуля. В 2004-м российский сегмент решили расширить, а для экономии "дублер" стали переоборудовать в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и на протяжении многих лет старт откладывали.
В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами, поскольку после выведения на орбиту модуль должен был добраться к МКС на своих двигателях. В случае засора они могли заглохнуть, и на околоземной орбите остался бы неуправляемый 20-тонный объект. Однако если бы блок своим ходом добрался до станции, посторонние частицы могли бы вывести из строя двигательную систему станции, поскольку "Наука" должна была подсоединяться к топливной системе российского сегмента.
Модуль вернули производителю на доработку. В рамках доработки его трубопроводы заменили на новые, провели максимальную очистку баков, а также добавили внешнюю платформу для размещения снаружи научной аппаратуры. После модернизации "Наука" получила новое название — МЛМ-У, где "У" — усовершенствованный. В 2020 году сегмент отправили на Байконур, где он прошел все предстартовые испытания.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 16:14Наука
Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
 
НаукаРоссияПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния