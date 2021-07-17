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Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса
Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021
Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:39
2021-07-17T12:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей копайгородский
здоровье - общество
сочи
общество
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СОЧИ, 17июл – РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram.Глава курорта также отметил стабильную работу пунктов вакцинации, при этом рекомендовал сделать прививку жителям города."Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. Вся процедура заняла всего несколько минут. Пункты вакцинации в Сочи стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтёры, за что им большое спасибо", - написал Копайгородский.Как сообщил глава муниципалитета, на сегодняшний день в Сочи вакцинировались 110 000 жителей, что составляет 45% от общего числа горожан.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей копайгородский, здоровье - общество, сочи, общество
12:39 17.07.2021
 
Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса

Мэр Сочи Копайгородский сделал прививку против коронавируса и оценил работу пунктов вакцинации

© Фото : Администрация Краснодарского краяНовоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский
Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Администрация Краснодарского края
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СОЧИ, 17июл – РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram.
Глава курорта также отметил стабильную работу пунктов вакцинации, при этом рекомендовал сделать прививку жителям города.
"Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. Вся процедура заняла всего несколько минут. Пункты вакцинации в Сочи стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтёры, за что им большое спасибо", - написал Копайгородский.
Как сообщил глава муниципалитета, на сегодняшний день в Сочи вакцинировались 110 000 жителей, что составляет 45% от общего числа горожан.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей КопайгородскийЗдоровье - ОбществоСочиОбщество
 
 
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