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Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса
Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021
Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:39
2021-07-17T12:39
2021-07-17T12:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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алексей копайгородский
здоровье - общество
сочи
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СОЧИ, 17июл – РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram.Глава курорта также отметил стабильную работу пунктов вакцинации, при этом рекомендовал сделать прививку жителям города."Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. Вся процедура заняла всего несколько минут. Пункты вакцинации в Сочи стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтёры, за что им большое спасибо", - написал Копайгородский.Как сообщил глава муниципалитета, на сегодняшний день в Сочи вакцинировались 110 000 жителей, что составляет 45% от общего числа горожан.
https://ria.ru/20210712/omsk-1740860950.html
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Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса
Мэр Сочи Копайгородский сделал прививку против коронавируса и оценил работу пунктов вакцинации