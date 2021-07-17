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Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса

Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021

Мэр Сочи сделал прививку против коронавируса

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:39

2021-07-17T12:39

2021-07-17T12:39

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей копайгородский

здоровье - общество

сочи

общество

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СОЧИ, 17июл – РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сделал прививку против ковида, об этом он сообщил в своём Telegram.Глава курорта также отметил стабильную работу пунктов вакцинации, при этом рекомендовал сделать прививку жителям города."Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. Вся процедура заняла всего несколько минут. Пункты вакцинации в Сочи стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтёры, за что им большое спасибо", - написал Копайгородский.Как сообщил глава муниципалитета, на сегодняшний день в Сочи вакцинировались 110 000 жителей, что составляет 45% от общего числа горожан.

https://ria.ru/20210712/omsk-1740860950.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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