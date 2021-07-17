Захарова заявила, что обыски у журналистов на Украине стали обыденностью
Представитель МИД Захарова: обыски и преследования журналистов на Украине стали обыденностью
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину и заявления министра иностранных дел этой страны Дмитрия Кулебы, отметила, что на Украине обычной практикой стали обыски и преследования журналистов.
Ранее Кулеба отметил, что Украина имеет большой опыт и прилагает "системные усилия в сфере противодействия дезинформации внутри государства и на международной арене".
"С этим не поспоришь. Опыт, действительно, немалый. Особенно если учитывать применяемые Киевом крайне примечательные методы борьбы с тем, что там принято называть "дезинформацией". В ход идет все: от закрытия телеканалов, как в случае с лишением эфира "112 Украина", NewsOne и ZIK в феврале этого года, до прямого вмешательства спецслужб в работу СМИ – с раздачей методичек – и даже вовлечения их в свою "оперативную работу" (постановочное "убийство" Аркадия Бабченко в 2018 году), неприкрытого давления, вплоть до угроз с переходом к физическому насилию, со стороны радикалов-неонацистов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, "обыденностью стали обыски в офисах корпунктов и уголовное преследование журналистов по надуманным основаниям", а вопиющим примером этого служат нелепые обвинения в госизмене в адрес руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с последующим заключением его под стражу.
Сколько корреспондентов прошло через следственные изоляторы и домашние аресты – не счесть, добавила она, указав, что Киев также "поднаторел" в блокировках и запретах на вещание "любых не вписывающихся в мейнстрим ресурсов", в том числе российских онлайн-платформ, и "едва ли не всех без исключения" российских медиаоператоров.
"Без пауз составляются и расширяются разнообразные "черные списки". Механически продлеваются санкции в отношении руководства российских медиахолдингов и компаний. Не далее, как в июне этого года, к примеру, обновили рестрикции в отношении Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян", - написала Захарова.
СНБО Украины в июне решил продлить ряд введенных в 2018 году санкций к юридическим и физическим лицам, среди которых граждане РФ, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.