https://ria.ru/20210717/presledovaniya-1741682219.html

Захарова заявила, что обыски у журналистов на Украине стали обыденностью

Захарова заявила, что обыски у журналистов на Украине стали обыденностью - РИА Новости, 17.07.2021

Захарова заявила, что обыски у журналистов на Украине стали обыденностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину и заявления министра... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:20

2021-07-17T17:20

2021-07-17T17:20

тереза рибейру

россия

дмитрий кулеба

обсе

112 украина

дмитрий киселев

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину и заявления министра иностранных дел этой страны Дмитрия Кулебы, отметила, что на Украине обычной практикой стали обыски и преследования журналистов.Ранее Кулеба отметил, что Украина имеет большой опыт и прилагает "системные усилия в сфере противодействия дезинформации внутри государства и на международной арене"."С этим не поспоришь. Опыт, действительно, немалый. Особенно если учитывать применяемые Киевом крайне примечательные методы борьбы с тем, что там принято называть "дезинформацией". В ход идет все: от закрытия телеканалов, как в случае с лишением эфира "112 Украина", NewsOne и ZIK в феврале этого года, до прямого вмешательства спецслужб в работу СМИ – с раздачей методичек – и даже вовлечения их в свою "оперативную работу" (постановочное "убийство" Аркадия Бабченко в 2018 году), неприкрытого давления, вплоть до угроз с переходом к физическому насилию, со стороны радикалов-неонацистов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, "обыденностью стали обыски в офисах корпунктов и уголовное преследование журналистов по надуманным основаниям", а вопиющим примером этого служат нелепые обвинения в госизмене в адрес руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с последующим заключением его под стражу.Сколько корреспондентов прошло через следственные изоляторы и домашние аресты – не счесть, добавила она, указав, что Киев также "поднаторел" в блокировках и запретах на вещание "любых не вписывающихся в мейнстрим ресурсов", в том числе российских онлайн-платформ, и "едва ли не всех без исключения" российских медиаоператоров."Без пауз составляются и расширяются разнообразные "черные списки". Механически продлеваются санкции в отношении руководства российских медиахолдингов и компаний. Не далее, как в июне этого года, к примеру, обновили рестрикции в отношении Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян", - написала Захарова.СНБО Украины в июне решил продлить ряд введенных в 2018 году санкций к юридическим и физическим лицам, среди которых граждане РФ, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский, просидевший в украинских тюрьмах в общей сложности 15 месяцев за исполнение своих профессиональных обязанностей, был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года, а 7 сентября того же года вернулся в Россию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/obse-1741673605.html

https://ria.ru/20210715/zakharova-1741461000.html

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киев

украина

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