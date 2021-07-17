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День международного правосудия

День международного правосудия - РИА Новости, 17.07.2021

День международного правосудия

17 июля отмечается День международного правосудия (International Justice Day). В этот день в 1998 году был принят Римский статут Международного уголовного суда... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:36

2021-07-17T00:36

2021-07-17T00:36

день международного правосудия

справки

в мире

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17 июля отмечается День международного правосудия (International Justice Day). В этот день в 1998 году был принят Римский статут Международного уголовного суда (МУС).Римский статут – основополагающий документ Международного уголовного суда. Работа над ним шла с 9 декабря 1948 года, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и предложила Комиссии международного права "рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида". 15 июня – 17 июля 1998 года в Риме (Италия) прошла Дипломатическая конференция полномочных представителей под эгидой ООН по вопросу об учреждении Международного уголовного суда, на которой был заключен договор для его учреждения. Римский статут Международного уголовного суда вступил в силу 1 июля 2002 года. Согласно Римскому статуту, Международный уголовный суд (МУС) является постоянно действующим международным судебным органом, "уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества". В компетенцию Международного уголовного суда входит преследование лиц, ответственных за основные международные преступления: геноцид; преступления против человечности; военные преступления; агрессия (на конференции по обзору Римского статута (2010) было принято решение о том, что МУС может осуществлять юрисдикцию в отношении агрессии с 2017 года). МУС не является ретроактивным судом, его временная юрисдикция ограничена преступлениями, совершенными после даты вступления Римского статута в силу – 1 июля 2002 года. МУС занимается преступлениями, совершенными на территории государств-участников Римского статута или совершенными гражданами таких государств на территории других стран. При этом если государство, в котором произошло преступление, не является участником статута, то право выдачи мандата на начало уголовного преследования имеет Совет Безопасности (СБ) ООН.Кроме того, государства, не являющиеся членами МУС и заинтересованные в расследовании преступления, совершенного на их территории, имеют право на подачу специального заявления с признанием юрисдикции суда по интересующему вопросу.СБ ООН может приостановить работу суда и действие ордера на арест. МУС может назначать сроки заключения до 30 лет или пожизненно, однако он не имеет права выносить смертные приговоры.Юрисдикция МУС носит комплиментарный характер: он берет дело в свое производство только, если какое-либо государство не хочет или не может судить лицо, подозреваемое в серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Суд не обладает юрисдикцией в отношении лиц, не достигших 18 лет на момент предполагаемого совершения преступления. Международный уголовный суд состоит из президиума, трех отделений (апелляционное, судебное и отделение предварительного производства), канцелярии прокурора и секретариата.Высшим руководящим органом МУС является Ассамблея государств-участников статута. Его сессии проводятся в месте пребывания суда или в центральных учреждениях ООН один раз в год. На заседании Ассамблеи избираются 18 судей. При первых выборах одна треть судей, отбираемых по жребию, остается в должности в течение трех лет; еще одна треть – в течение шести лет, а остальные судьи остаются в должности в течение девяти лет. Прокурор и его заместители избираются путем тайного голосования абсолютным большинством голосов членов Ассамблеи на девять лет и не могут быть переизбраны.МУС является самостоятельным по отношению к ООН международным органом. Согласно Статуту, его расходы покрываются за счет начисленных взносов государств-участников и добровольных взносов правительств, международных организаций, физических лиц, корпораций и других образований. Любое государство-участник может выйти из статута, направив генеральному секретарю ООН соответствующее письменное уведомление. Официальный выход из МУС происходит через год после его получения. При этом участник не освобождается от выполнения обязательств, которые возникли в период его участия, включая любые финансовые обязательства.Местопребыванием МУС является город Гаага (Нидерланды), но, если суд сочтет нужным, он может заседать в любых других местах.Международный уголовный суд может осуществлять свои функции и полномочия на территории любого государства, ратифицировавшего Римский статут, и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.В настоящее время участниками Римского статута Международного уголовного суда являются 123 государства. Из них 33 – африканские государства, 19 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 18 – в Восточной Европе, 28 – Латинская Америка и страны Карибского бассейна, 25 – страны Западной Европы и других регионов. Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его. http://ria.ru/world/20140501/1006176591.html 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия перестала быть участником Римского статута Международного уголовного суда. С точки зрения МИД России, МУС не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом правосудия. Согласно данным на сайте Международного уголовного суда, за время работы в суд было направлено 30 дел. Судьи вынесли 10 обвинительных приговоров и четыре оправдательных приговора. За годы своего существования МУС так и не смог привлечь к ответственности ни одного действующего политического деятеля или хотя бы политика или военного, выступающего в конфликте на стороне государства. Пока все обвиняемые в МУС – это либо бывшие свергнутые лидеры, либо оппозиционеры-мятежники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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день международного правосудия, справки, в мире