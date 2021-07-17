https://ria.ru/20210717/neyrointerfeysy-1741627926.html

Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания

Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания - РИА Новости, 17.07.2021

Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания

Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными?

2021-07-17T12:00

2021-07-17T12:00

2021-07-17T12:00

нейробиология

нейрофизиология

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сколковский институт науки и технологий

технологии

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Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными? audio/mpeg

Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными? audio/mpeg

На эти и другие вопросы ответил Михаил Лебедев - профессор Сколтеха, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, бывший научный сотрудник Центра нейроинженерии университета Дьюка.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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