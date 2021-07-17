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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210717/neyrointerfeysy-1741627926.html
Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания
Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания - РИА Новости, 17.07.2021
Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания
Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными?
2021-07-17T12:00
2021-07-17T12:00
нейробиология
нейрофизиология
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколковский институт науки и технологий
технологии
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Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания
Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными?
audio/mpeg
Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания
Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Михаил Лебедев - профессор Сколтеха, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, бывший научный сотрудник Центра нейроинженерии университета Дьюка.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, нейробиология, нейрофизиология, подкаст, сколковский институт науки и технологий, технологии
12:00 17.07.2021
 

Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания

Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания
12:00
Читать ria.ru в
Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов. Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными?
На эти и другие вопросы ответил Михаил Лебедев - профессор Сколтеха, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, бывший научный сотрудник Центра нейроинженерии университета Дьюка.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий
Монтаж Семёна Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноНейробиологиянейрофизиологияПодкастСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
 
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