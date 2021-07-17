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Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек
Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек - РИА Новости, 17.07.2021
Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек
Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:41
2021-07-17T09:41
2021-07-17T14:28
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ангела меркель
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.Так, в Рейнланд-Пфальце из-за разгула стихии скончались уже 90 жителей, а в земле Северный Рейн — Вестфалия — 43.СМИ сообщили об ухудшении ситуации в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна, где непогода привела к разрушению нескольких домов. Власти опасаются роста числа погибших.В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации. В большинстве районов округа Арвайлер нет электричества и телефонной связи. Местные власти сообщили, что в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210716/belgiya-1741497266.html
https://ria.ru/20210716/germaniya-1741506776.html
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Непрекращающийся потоп в Германии: потоки воды несут 600-килограммовый контейнер по улицам
Число погибших из-за наводнения в Германии увеличилось до 133. Потоки воды с легкостью несут даже 600-килограммовый контейнер.
2021-07-17T09:41
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«Хуже, чем после бомбардировки»: разрушительные наводнения в Центральной Европе
Циклон «Бернд» принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия. За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества.
2021-07-17T09:41
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bild, ангела меркель, наводнение в германии, германия, бельгия, европа, нидерланды, кельн, в мире
09:41 17.07.2021 (обновлено: 14:28 17.07.2021)
Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек
Bild: при наводнении на западе Германии погибли не менее 133 человек