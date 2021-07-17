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Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена - РИА Новости, 17.07.2021
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена
Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:48
2021-07-17T09:51
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра Москвы."Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров во время закрытия участка Сокольнической линии метрополитена. С 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Виртуальный помощник сможет подсказать альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее, во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, чат-бот ответил более чем на тысячу обращений от пассажиров. Среди самых частых вопросов были: как доехать до нужной станции, какие станции закрыты и почему, а также когда они снова начнут работать."Александра - персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. Всего за несколько секунд Александра предложит ссылку на альтернативный маршрут и покажет его на схеме метрополитена, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях оперативно подключается оператор, даже в ночное время", - сообщается на сайте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/metro-1740713120.html
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москва, московский метрополитен, общество
09:48 17.07.2021 (обновлено: 09:51 17.07.2021)
 
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена

В столичном метро на время закрытия участка Сокольнической линии запустят чат-бот Александру

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров во время закрытия участка Сокольнической линии метрополитена. С 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Виртуальный помощник сможет подсказать альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее, во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, чат-бот ответил более чем на тысячу обращений от пассажиров. Среди самых частых вопросов были: как доехать до нужной станции, какие станции закрыты и почему, а также когда они снова начнут работать.
"Александра - персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. Всего за несколько секунд Александра предложит ссылку на альтернативный маршрут и покажет его на схеме метрополитена, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях оперативно подключается оператор, даже в ночное время", - сообщается на сайте.
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