https://ria.ru/20210717/metropoliten-1741643862.html
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена - РИА Новости, 17.07.2021
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена
Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:48
2021-07-17T09:48
2021-07-17T09:51
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581258145_0:117:3076:1848_1920x0_80_0_0_d334805854a20c34c2d57ae298064bde.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра Москвы."Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров во время закрытия участка Сокольнической линии метрополитена. С 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Виртуальный помощник сможет подсказать альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее, во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, чат-бот ответил более чем на тысячу обращений от пассажиров. Среди самых частых вопросов были: как доехать до нужной станции, какие станции закрыты и почему, а также когда они снова начнут работать."Александра - персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. Всего за несколько секунд Александра предложит ссылку на альтернативный маршрут и покажет его на схеме метрополитена, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях оперативно подключается оператор, даже в ночное время", - сообщается на сайте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/metro-1740713120.html
https://ria.ru/20210515/metro-1732413111.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581258145_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2fb1ba0a724002a77f0860640862e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество
09:48 17.07.2021 (обновлено: 09:51 17.07.2021)
Чат-бот Александра поможет пассажирам столичного метрополитена
В столичном метро на время закрытия участка Сокольнической линии запустят чат-бот Александру
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра Москвы
.
"Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров во время закрытия участка Сокольнической линии метрополитена. С 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Виртуальный помощник сможет подсказать альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее, во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, чат-бот ответил более чем на тысячу обращений от пассажиров. Среди самых частых вопросов были: как доехать до нужной станции, какие станции закрыты и почему, а также когда они снова начнут работать.
"Александра - персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. Всего за несколько секунд Александра предложит ссылку на альтернативный маршрут и покажет его на схеме метрополитена, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях оперативно подключается оператор, даже в ночное время", - сообщается на сайте.