https://ria.ru/20210717/krym-1741655539.html
В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19 для детских лагерей
В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19 для детских лагерей - РИА Новости, 17.07.2021
В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19 для детских лагерей
Ограничения из-за коронавирусной инфекции ужесточили в Крыму для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания, где менее 95% привитого персонала,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:19
2021-07-17T12:19
2021-07-17T12:19
распространение коронавируса
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Ограничения из-за коронавирусной инфекции ужесточили в Крыму для детских лагерей и учреждений стационарного соцобслуживания, где менее 95% привитого персонала, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности."С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%", - говорится в указе.При этом учреждения стационарного социального обслуживания, где число вакцинированных сотрудников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Кроме того, до 17 августа в Крыму приостановлена диспансеризация населения.Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество
В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19 для детских лагерей
В Крыму детские лагеря перевели в закрытый режим работы из-за коронавируса