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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/krym-1741645800.html
Крым обновил антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Крым обновил антирекорд по количеству заболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Крым обновил антирекорд по количеству заболевших COVID-19
Более 400 случаев коронавируса выявлено в пятницу в Республике Крым - максимальное число суточной заболеваемости за весь период пандемии, сообщили власти... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:17
2021-07-17T10:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Более 400 случаев коронавируса выявлено в пятницу в Республике Крым - максимальное число суточной заболеваемости за весь период пандемии, сообщили власти региона."За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что за сутки обследованы 5881 человек.Выздоровевших за сутки 242 человека, выздоровевших за весь период – 47 042. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741619250.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество
10:17 17.07.2021 (обновлено: 10:22 17.07.2021)
 
Крым обновил антирекорд по количеству заболевших COVID-19

Глава Крыма Аксенов: в регионе за сутки выявили 401 случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедики госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Медики госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Более 400 случаев коронавируса выявлено в пятницу в Республике Крым - максимальное число суточной заболеваемости за весь период пандемии, сообщили власти региона.
"За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что за сутки обследованы 5881 человек.
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Вчера, 21:07Распространение коронавируса
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Выздоровевших за сутки 242 человека, выздоровевших за весь период – 47 042. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КрымОбщество
 
 
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