https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741651742.html

В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 514 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 588 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:32

2021-07-17T11:32

2021-07-17T11:33

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 514 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 588 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 4 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 514 человек. На ИВЛ находится 588 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 7 643 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 274 036. Также сообщается, что в столице скончались 102 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210717/moskva-1741649923.html

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