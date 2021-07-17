https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741651742.html
В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 514 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 588 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:32
2021-07-17T11:32
2021-07-17T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 514 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 588 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 4 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 514 человек. На ИВЛ находится 588 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 7 643 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 274 036. Также сообщается, что в столице скончались 102 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
11:32 17.07.2021 (обновлено: 11:33 17.07.2021)
В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1514 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 588 пациентов