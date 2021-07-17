https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741650312.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Кировской области - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:12
2021-07-17T11:12
2021-07-17T11:12
коронавирус в россии
здоровье - общество
кировская область
орловская область
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Кировской области - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Кировская область 0,22%; Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%; Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649275.html
кировская область
орловская область
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коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Кировской области