https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741650312.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Кировской области - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:12

2021-07-17T11:12

2021-07-17T11:12

коронавирус в россии

здоровье - общество

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Кировской области - 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Кировская область 0,22%; Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%; Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649275.html

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество