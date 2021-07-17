https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html

Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной

Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной - РИА Новости, 17.07.2021

Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной

В интернете шутят: для штаммов коронавируса скоро закончатся буквы греческого алфавита. Но, честно говоря, ситуация такая, что не до шуток. Новая угроза пришла... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:00

2021-07-17T08:00

2021-07-17T08:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Ксения Мельникова, Софья Мельничук. В интернете шутят: для штаммов коронавируса скоро закончатся буквы греческого алфавита. Но, честно говоря, ситуация такая, что не до шуток. Новая угроза пришла в Америку и Европу в тот момент, когда там прощались с ограничениями. О том, кто, едва успев снять маски, вновь их надевает, — в материале РИА Новости.Прививка по политическим соображениямАмериканцы уже было праздновали отступление пандемии — половина взрослого населения полностью привилась — как вмешался штамм дельта. Инфекция распространяется стремительно. Под ударом штаты, где вакцинация идет не так активно: Техас, Арканзас, Миссури, Невада.Все хуже дела в Нью-Йорке. Там выявляют один процент положительных тестов, но это вдвое больше, чем неделей ранее. В целом по стране число заразившихся удвоилось за последние три недели — с 11,3 тысячи случаев в день до 23 тысяч.Главный советник Белого дома по пандемии Энтони Фаучи полагает, что страна разделилась на "две Америки". В округах, которые на прошлых выборах голосовали за Дональда Трампа, прививается в среднем меньше людей, чем в тех, что выбирали Байдена.Например, в Миссисипи симпатии были на стороне Трампа, и там уровень вакцинации один из самых низких в стране — 33,6 процента. В Северной Каролине оба кандидата шли вровень, и вакцинировали там почти половину десятимиллионного населения. И все же заболеваемость в штате тоже выросла вчетверо за две недели — до 995 случаев в сутки.Однако местные не сильно переживают, рассказал РИА Новости житель Эшвилля — одного из самых туристических городов штата — Джейкоб Бласс: "Мы сдаем нижний этаж дома туристам, из-за пандемии он долго пустовал. Но в последние недели каждый день гости". Город возвращается к прежней жизни, людей на улицах много. "Мы уже давно ходим в рестораны, как раньше, но мой друг, который также и мой врач, более консервативен, пока сидит дома", — продолжает Бласс.Он тоже немного беспокоится из-за дельты — полностью привит, однако эффективность вакцины может быть ниже. Согласен с предположением, что демократы прививаются охотнее, нежели сторонники Республиканской партии: "Это заметно и по торговым точкам. Сейчас, когда опасность миновала, в более дорогих магазинах, куда ходят люди с высоким достатком, покупатели все еще носят маски. В дешевых супермаркетах, где и качество продуктов не очень хорошее, все как были без масок, так и есть".Так или иначе, Америка в целом справляется неплохо. Даже в штате с самым низким уровнем вакцинации — Оклахоме — привили треть населения.Добровольно — обязательноВ Европе эпидемобстановка неспокойная. Скандально известный журнал Charlie Hebdo на днях вышел с провокационной обложкой: Эммануэль Макрон со зловещим оскалом всаживает шприц в голову изможденного рабочего.Накануне президент Франции обратился к нации, заявив, что к середине сентября все медработники должны привиться от коронавируса. К выводу, что обязательная вакцинация нужна, власти пришли после того, как десятки тысяч людей по всей стране скончались из-за COVID-19 в домах престарелых.С начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах и поездах дальнего следования потребуют санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест. С 21 июля этот документ станет необходимым для посещения спектаклей, парков аттракционов, фестивалей."Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга", — настаивал Макрон. Новых локдаунов не планируют, но стране все-таки придется научиться жить с вирусом.После выступления президента почти два миллиона французов сразу записались на вакцинацию. Система не выдержала наплыва. "Сайт Doctolib, на котором это можно сделать, перестал работать", — рассказывает живущая в Париже Милана Макарова.Во Франции из-за дельта-штамма число зараженных растет. Хотя цифры все же небольшие — ежедневно в стране выявляют 1,2 тысячи новых случаев. "Те, кто не вакцинировался, суетятся. Но вообще сложно найти человека, который бы не получил хотя бы первую дозу", — пояснила россиянка. Полностью привитых — 40 процентов населения. И уже сейчас вход в рестораны и кафе разрешен только по электронным QR-кодам.К обязательной вакцинации прибегли и некоторые региональные власти в Китае. Десятки уездов на юге страны принуждают жителей прививаться, иначе им запретят вход в школы, библиотеки, тюрьмы, больницы без дополнительных подтверждений того, что они не заразны. Правда, в Пекине такой подход не оценили. Центр по профилактике и предотвращению заболеваний призвал руководство на местах соблюдать права китайцев и не оказывать давления. По собственной воле в КНР вакцинировались уже более миллиарда человек.К нормальной жизниВ Британии ждут снятия ограничений, обещанного несколько месяцев назад Борисом Джонсоном. Однако прямо перед долгожданной датой, 19 июля, заболеваемость вернулась к январским показателям — разгару пандемии. Накануне в стране зафиксировали 48 тысяч новых случаев. Однако даже на фоне такого роста большинство ограничений планируют отменить.Власти отмечают, что 87 процентов взрослых британцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Джонсон пояснил: пора "восстанавливать свободы людей" и "возвращаться к нормальной жизни", добавив при этом, что нужно оставаться рассудительными.Британцы смогут собираться большими компаниями, не держать социальную дистанцию, не носить маски (за исключением многолюдных мест и общественного транспорта). Еще в стране планируют отменить обязательное предъявление QR-кодов в барах и ресторанах. К тому же вакцинированным разрешат посещать страны, входящие в "желтую" группу по заболеваемости, не соблюдая после этого десятидневный карантин.Врачи и эксперты считают, что снимать ограничения преждевременно. Но этого очень ждут местные бизнесмены, рассказывает лондонец Альпер Баллы. "Несмотря на отмену мер 19 июля, дельта-штамм сильно беспокоит британские власти, есть риск очередной волны. Мэр Лондона Садик Хан уже заявил, что в британской столице ограничения сохранят. Вакцинация в стране идет полным ходом. В правительстве надеются снизить риск, хотя при этом опасаются, что в ближайшее время от последствий ковида будут ежедневно умирать по 100-200 человек. Тем временем рестораны переполнены, такое ощущение, что люди вернулись к нормальной жизни", — пояснил британец.Надежда на вакцинуЗамглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери считает решение французских властей о введении санитарных пропусков правильным — "Мы должны сделать так и в Италии". По его словам, это ускорило бы вакцинацию среди людей от 18 до 45 лет: "Но сертификаты в Италии не должны требовать для посещения баров и ресторанов, если только заражение не достигнет таких же показателей, как в Великобритании".В день в Италии регистрируют около двух тысяч новых случаев, говорит Марко Скорцато из Рима. "Сейчас регионы в "белой зоне" — то есть там нет никаких ограничений. Единственное — просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски в барах, магазинах и общественных зданиях. Но растет число зараженных. Однако все разговоры о новых мерах пока пустые", — рассказывает итальянец.В Минздраве стране обеспокоены появлением дельта-штамма. "Не исключают, что начнется четвертая волна пандемии. После победы Италии в чемпионате Европы по футболу болельщики заполонили улицы и площади городов. Поэтому сейчас мы ожидаем последствий и новых случаев заражения", — отметил Скорцато.В соседней Испании, напротив, в регионах заново вводят антикоронавирусные меры. В основном вспышка дельты коснулась невакцинированных молодых людей — 20-30-летние только начали получать дозы. Это совпало с открытием ночных клубов 21 июня и окончанием учебного года.Власти Каталонии намерены обратиться в суды с просьбой разрешить ввести комендантский час в нескольких городах, в том числе в Барселоне. Там за последние две недели выявили около 80 тысяч случаев, притом что население региона — 7,7 миллиона. Собираться компаниями более десяти человек уже запретили. Схожие меры ждут жителей Кантабрии.Пока некоторые страны борются уже с четвертым наплывом инфекции и новыми мутациями вируса, Всемирная организация здравоохранения официально объявила о третьей волне пандемии. Коронавирус стремительно обновляется, и в Южной Америке вслед за гаммой обнаружили лямбду. И как поведут себя эти штаммы, еще предстоит узнать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, каталония, франция, италия, сша, в мире