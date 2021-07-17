https://ria.ru/20210717/kolumbiya-1741637361.html
Президент Колумбии сократил рабочую неделю
Президент Колумбии сократил рабочую неделю - РИА Новости, 17.07.2021
Президент Колумбии сократил рабочую неделю
Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:12
2021-07-17T08:12
2021-07-17T08:12
иван дуке
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_4f4802256b64cda35bdf81d960f0394d.jpg
БОГОТА, 17 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников."(Новая норма) позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", - сказал Дуке после подписания документа.Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один - через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.
https://ria.ru/20210630/kamni-1739154096.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_d497ef52b584021db209f83f9cd7a83d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван дуке, колумбия, в мире
Президент Колумбии сократил рабочую неделю
Президент Колумбии Иван Дуке сократил рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников