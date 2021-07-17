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Президент Колумбии сократил рабочую неделю
Президент Колумбии сократил рабочую неделю - РИА Новости, 17.07.2021
Президент Колумбии сократил рабочую неделю
Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:12
2021-07-17T08:12
иван дуке
колумбия
в мире
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БОГОТА, 17 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников."(Новая норма) позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", - сказал Дуке после подписания документа.Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один - через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.
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иван дуке, колумбия, в мире
08:12 17.07.2021
 
Президент Колумбии сократил рабочую неделю

Президент Колумбии Иван Дуке сократил рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников

© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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БОГОТА, 17 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников.
"(Новая норма) позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", - сказал Дуке после подписания документа.
Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один - через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.
Колумбия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Иван ДукеКолумбияВ мире
 
 
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