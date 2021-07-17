https://ria.ru/20210717/kolumbiya-1741637361.html

Президент Колумбии сократил рабочую неделю

Президент Колумбии сократил рабочую неделю - РИА Новости, 17.07.2021

Президент Колумбии сократил рабочую неделю

Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:12

2021-07-17T08:12

2021-07-17T08:12

иван дуке

колумбия

в мире

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БОГОТА, 17 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба правам работников."(Новая норма) позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", - сказал Дуке после подписания документа.Документ устанавливает обязанность работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один - через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.

https://ria.ru/20210630/kamni-1739154096.html

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иван дуке, колумбия, в мире