Кириенко призвал интегрировать друг с другом проекты по помощи молодежи
Замглавы администрации президента Кириенко интегрировать друг с другом проекты по развитию молодежи
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Необходимо интегрировать партнёрские проекты и проекты платформы АНО "Россия - страна возможностей", которые помогают молодёжи в самореализации и развитии, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Что для нас важно? Нам важно понять, как развивать платформу "Россия - страна возможностей" дальше... мы думаем, что (есть -ред.) 26 проектов, и можно напрячься и сделать 52, но 250 качественно не сделаешь, это нельзя решить количественным способом. Мы резко потеряем качество. Можно попробовать усилить интеграцию между проектами платформы "России - страны возможностей" и с другими проектами, которые в государстве направлены на поддержку самореализации и развития молодёжи, как общество Знание, он точно партнёрский проект. Проект "Таврида": форум "Таврида" и фестиваль "ТавридаАРТ". Мы можем плотнее их интегрировать друг с другом", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".
"Сейчас 26 проектов, и большинство из них абсолютно успешные, почти 8 миллионов человек приняли участие за все время", - добавил первый замглавы администрации президента.
По его словам, в РФ насчитывается более 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодёжи, и "как минимум до 30 с лишним миллионов не дотянулись", заявил Кириенко.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" другие.