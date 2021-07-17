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Кириенко призвал интегрировать друг с другом проекты по помощи молодежи
Кириенко призвал интегрировать друг с другом проекты по помощи молодежи - РИА Новости, 17.07.2021
Кириенко призвал интегрировать друг с другом проекты по помощи молодежи
Необходимо интегрировать партнёрские проекты и проекты платформы АНО "Россия - страна возможностей", которые помогают молодёжи в самореализации и развитии,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:07
2021-07-17T13:07
россия
сергей кириенко
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Необходимо интегрировать партнёрские проекты и проекты платформы АНО "Россия - страна возможностей", которые помогают молодёжи в самореализации и развитии, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Что для нас важно? Нам важно понять, как развивать платформу "Россия - страна возможностей" дальше... мы думаем, что (есть -ред.) 26 проектов, и можно напрячься и сделать 52, но 250 качественно не сделаешь, это нельзя решить количественным способом. Мы резко потеряем качество. Можно попробовать усилить интеграцию между проектами платформы "России - страны возможностей" и с другими проектами, которые в государстве направлены на поддержку самореализации и развития молодёжи, как общество Знание, он точно партнёрский проект. Проект "Таврида": форум "Таврида" и фестиваль "ТавридаАРТ". Мы можем плотнее их интегрировать друг с другом", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов"."Сейчас 26 проектов, и большинство из них абсолютно успешные, почти 8 миллионов человек приняли участие за все время", - добавил первый замглавы администрации президента.По его словам, в РФ насчитывается более 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодёжи, и "как минимум до 30 с лишним миллионов не дотянулись", заявил Кириенко.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" другие.
https://ria.ru/20210627/putin-1738798500.html
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россия, сергей кириенко, общество
13:07 17.07.2021
 
Кириенко призвал интегрировать друг с другом проекты по помощи молодежи

Замглавы администрации президента Кириенко интегрировать друг с другом проекты по развитию молодежи

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Необходимо интегрировать партнёрские проекты и проекты платформы АНО "Россия - страна возможностей", которые помогают молодёжи в самореализации и развитии, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Что для нас важно? Нам важно понять, как развивать платформу "Россия - страна возможностей" дальше... мы думаем, что (есть -ред.) 26 проектов, и можно напрячься и сделать 52, но 250 качественно не сделаешь, это нельзя решить количественным способом. Мы резко потеряем качество. Можно попробовать усилить интеграцию между проектами платформы "России - страны возможностей" и с другими проектами, которые в государстве направлены на поддержку самореализации и развития молодёжи, как общество Знание, он точно партнёрский проект. Проект "Таврида": форум "Таврида" и фестиваль "ТавридаАРТ". Мы можем плотнее их интегрировать друг с другом", - сказал Кириенко на встрече с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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Путин поручил разработать программу содействия занятости молодежи
"Сейчас 26 проектов, и большинство из них абсолютно успешные, почти 8 миллионов человек приняли участие за все время", - добавил первый замглавы администрации президента.
По его словам, в РФ насчитывается более 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодёжи, и "как минимум до 30 с лишним миллионов не дотянулись", заявил Кириенко.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" другие.
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 17:10Петербургский международный экономический форум
Разуваева рассказала о работе по интеграции темы молодежи в нацпроекты
 
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