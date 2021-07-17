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Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале
Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 17.07.2021
Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме Джастина Курзеля "Нитрам" РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T22:58
2021-07-17T22:58
2021-07-17T23:10
культура
культура
новости культуры
каннский кинофестиваль
спайк ли
кирилл серебренников
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КАНН, 17 июл – РИА Новости. Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме Джастина Курзеля "Нитрам"Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.
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культура, новости культуры, каннский кинофестиваль, спайк ли, кирилл серебренников
22:58 17.07.2021 (обновлено: 23:10 17.07.2021)
Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актер Калеб Лэндри Джонс