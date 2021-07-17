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Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале

Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 17.07.2021

Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале

Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме Джастина Курзеля "Нитрам" РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T22:58

2021-07-17T22:58

2021-07-17T23:10

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каннский кинофестиваль

спайк ли

кирилл серебренников

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КАНН, 17 июл – РИА Новости. Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме Джастина Курзеля "Нитрам"Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.

https://ria.ru/20210717/stsenariy-1741704612.html

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