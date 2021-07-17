https://ria.ru/20210717/kinofestival-1741527708.html

Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля

Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля - РИА Новости, 17.07.2021

Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля

Завершается 74-й Каннский международный кинофестиваль, совсем скоро победители получат заветные награды. Между тем кое-какие итоги можно подвести уже сейчас... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:00

2021-07-17T09:00

2021-07-17T09:06

культура

белла хадид

каннский кинофестиваль

шэрон стоун

мода

фото

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Завершается 74-й Каннский международный кинофестиваль, совсем скоро победители получат заветные награды. Между тем кое-какие итоги можно подвести уже сейчас. Лучшие наряды звезд — в подборке Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, каннский кинофестиваль, шэрон стоун, мода, фото, фото