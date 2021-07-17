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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210717/kinofestival-1741527708.html
Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля
Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля - РИА Новости, 17.07.2021
Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля
Завершается 74-й Каннский международный кинофестиваль, совсем скоро победители получат заветные награды. Между тем кое-какие итоги можно подвести уже сейчас... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:00
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культура
белла хадид
каннский кинофестиваль
шэрон стоун
мода
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Завершается 74-й Каннский международный кинофестиваль, совсем скоро победители получат заветные награды. Между тем кое-какие итоги можно подвести уже сейчас. Лучшие наряды звезд — в подборке Ria.ru.
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белла хадид, каннский кинофестиваль, шэрон стоун, мода, фото, фото
09:00 17.07.2021 (обновлено: 09:06 17.07.2021)
 

Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля

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Завершается 74-й Каннский международный кинофестиваль, совсем скоро победители получат заветные награды. Между тем кое-какие итоги можно подвести уже сейчас. Лучшие наряды звезд — в подборке Ria.ru.
© REUTERS / Eric Gaillard

Роскошный наряд Беллы Хадид произвел фурор. Черное облегающее платье-футляр с экстремально глубоким декольте, дополненное массивным золотым украшением в виде бронхов, называют одним из лучших в истории фестиваля. Выглядит впечатляюще, особенно в период пандемии.

Модель Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля
1 из 14

Роскошный наряд Беллы Хадид произвел фурор. Черное облегающее платье-футляр с экстремально глубоким декольте, дополненное массивным золотым украшением в виде бронхов, называют одним из лучших в истории фестиваля. Выглядит впечатляюще, особенно в период пандемии.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Модель Ноэль Капри Берри в попытке стать самой яркой звездой вечера появилась на премьере фильма "Голос любви" в желтом платье-бюстье со шлейфом.

Модель Ноэль Капри Берри на красной дорожке Каннского кинофестиваля
2 из 14

Модель Ноэль Капри Берри в попытке стать самой яркой звездой вечера появилась на премьере фильма "Голос любви" в желтом платье-бюстье со шлейфом.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
© AFP 2021 / Christophe Simon

Платье-скелет финской актрисы Сейди Хаарлы могло бы претендовать на звание самого необычного. Memento mori, как говорится.

Финская актриса Сейди Хаарла на красной дорожке Каннского кинофестиваля
3 из 14

Платье-скелет финской актрисы Сейди Хаарлы могло бы претендовать на звание самого необычного. Memento mori, как говорится.

© AFP 2021 / Christophe Simon
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Блогер Полина Пушкарева блистала на красной дорожке в образе то ли девушки, то ли русалки.

Блогер Полина Пушкарева на красной дорожке Каннского кинофестиваля
4 из 14

Блогер Полина Пушкарева блистала на красной дорожке в образе то ли девушки, то ли русалки.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Johanna Geron

Модель Тина Кунаки сделала акцент на оттенки фиолетового и яркий бант в тон знаменитой дорожки. Яркий получился образ.

Модель Тина Кунаки на красной дорожке Каннского кинофестиваля
5 из 14

Модель Тина Кунаки сделала акцент на оттенки фиолетового и яркий бант в тон знаменитой дорожки. Яркий получился образ.

© REUTERS / Johanna Geron
© AFP 2021 / Christophe Simon

Еще один наряд для смелых продемонстрировала на красной дорожке супермодель Изабель Гулар. Ее идеальная спина так и притягивала к себе взгляды.

Модель Изабель Гулар на красной дорожке Каннского кинофестиваля
6 из 14

Еще один наряд для смелых продемонстрировала на красной дорожке супермодель Изабель Гулар. Ее идеальная спина так и притягивала к себе взгляды.

© AFP 2021 / Christophe Simon
© AFP 2021 / Valery Hache

Шерон Стоун поразила поклонников образом принцессы. На премьеру фильма "История моей жены" актриса пришла в усыпанном цветами голубом платье с пышной юбкой.

Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля
7 из 14

Шерон Стоун поразила поклонников образом принцессы. На премьеру фильма "История моей жены" актриса пришла в усыпанном цветами голубом платье с пышной юбкой.

© AFP 2021 / Valery Hache
© AFP 2021 / John MacDougall

Кажется, модель Марта Лозано, выбирая наряд для фестиваля, вознамерилась затмить саму красную дорожку. Длиннющий шлейф ее костюма казался продолжением Каннской лестницы и увлекал за собой.

Марта Лозано на красной дорожке Каннского кинофестиваля
8 из 14

Кажется, модель Марта Лозано, выбирая наряд для фестиваля, вознамерилась затмить саму красную дорожку. Длиннющий шлейф ее костюма казался продолжением Каннской лестницы и увлекал за собой.

© AFP 2021 / John MacDougall
© REUTERS / Johanna Geron

Писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина — настоящая мастерица эпатажа. Для красной дорожки она выбрала платье, закованное в цепи. Образ дополняла устремленная в небо укладка.

Лена Ленина на красной дорожке Каннского кинофестиваля
9 из 14

Писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина — настоящая мастерица эпатажа. Для красной дорожки она выбрала платье, закованное в цепи. Образ дополняла устремленная в небо укладка.

© REUTERS / Johanna Geron
© AP Photo / Brynn Anderson

Образ модели Стеллы Максвелл оказался одним из самых нежных: невесомое струящееся платье без лишних деталей, мягкие локоны, сдержанный макияж. Дива, да и только.

Модель Стелла Максвелл на красной дорожке Каннского кинофестиваля
10 из 14

Образ модели Стеллы Максвелл оказался одним из самых нежных: невесомое струящееся платье без лишних деталей, мягкие локоны, сдержанный макияж. Дива, да и только.

© AP Photo / Brynn Anderson
© AFP 2021 / Christophe Simon

Некоторым, чтобы покорить Канн, достаточно уверенности и нескольких метров ткани. На фото — гостья на красной дорожке кинофестиваля.

Гостья на красной дорожке Каннского кинофестиваля
11 из 14

Некоторым, чтобы покорить Канн, достаточно уверенности и нескольких метров ткани. На фото — гостья на красной дорожке кинофестиваля.

© AFP 2021 / Christophe Simon
© AP Photo / Brynn Anderson

Блогер Леони Ханне в летящем гофрированном платье, напоминающем тунику, казалась нимфой и собирала восхищенные взгляды.

Блогер Леони Ханне на красной дорожке Каннского кинофестиваля
12 из 14

Блогер Леони Ханне в летящем гофрированном платье, напоминающем тунику, казалась нимфой и собирала восхищенные взгляды.

© AP Photo / Brynn Anderson
© REUTERS / Johanna Geron

Актриса Свева Альвити подала любителям платьев с открытой спиной интересную идею, украсив глубокий вырез драгоценным колье.

Актриса Свева Альвити на красной дорожке Каннского кинофестиваля
13 из 14

Актриса Свева Альвити подала любителям платьев с открытой спиной интересную идею, украсив глубокий вырез драгоценным колье.

© REUTERS / Johanna Geron
© REUTERS / Reinhard Krause

Автор этого платья, похоже, увлечен Ван Гогом. Интересно, какие из картин художника здесь поместились?

Гостья на красной дорожке Каннского кинофестиваля
14 из 14

Автор этого платья, похоже, увлечен Ван Гогом. Интересно, какие из картин художника здесь поместились?

© REUTERS / Reinhard Krause
 
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