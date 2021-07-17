Самое голое, самое пышное, самое странное: платья Каннского фестиваля
Роскошный наряд Беллы Хадид произвел фурор. Черное облегающее платье-футляр с экстремально глубоким декольте, дополненное массивным золотым украшением в виде бронхов, называют одним из лучших в истории фестиваля. Выглядит впечатляюще, особенно в период пандемии.
Роскошный наряд Беллы Хадид произвел фурор. Черное облегающее платье-футляр с экстремально глубоким декольте, дополненное массивным золотым украшением в виде бронхов, называют одним из лучших в истории фестиваля. Выглядит впечатляюще, особенно в период пандемии.
Модель Ноэль Капри Берри в попытке стать самой яркой звездой вечера появилась на премьере фильма "Голос любви" в желтом платье-бюстье со шлейфом.
Модель Ноэль Капри Берри в попытке стать самой яркой звездой вечера появилась на премьере фильма "Голос любви" в желтом платье-бюстье со шлейфом.
Платье-скелет финской актрисы Сейди Хаарлы могло бы претендовать на звание самого необычного. Memento mori, как говорится.
Платье-скелет финской актрисы Сейди Хаарлы могло бы претендовать на звание самого необычного. Memento mori, как говорится.
Блогер Полина Пушкарева блистала на красной дорожке в образе то ли девушки, то ли русалки.
Блогер Полина Пушкарева блистала на красной дорожке в образе то ли девушки, то ли русалки.
Модель Тина Кунаки сделала акцент на оттенки фиолетового и яркий бант в тон знаменитой дорожки. Яркий получился образ.
Модель Тина Кунаки сделала акцент на оттенки фиолетового и яркий бант в тон знаменитой дорожки. Яркий получился образ.
Еще один наряд для смелых продемонстрировала на красной дорожке супермодель Изабель Гулар. Ее идеальная спина так и притягивала к себе взгляды.
Еще один наряд для смелых продемонстрировала на красной дорожке супермодель Изабель Гулар. Ее идеальная спина так и притягивала к себе взгляды.
Шерон Стоун поразила поклонников образом принцессы. На премьеру фильма "История моей жены" актриса пришла в усыпанном цветами голубом платье с пышной юбкой.
Шерон Стоун поразила поклонников образом принцессы. На премьеру фильма "История моей жены" актриса пришла в усыпанном цветами голубом платье с пышной юбкой.
Кажется, модель Марта Лозано, выбирая наряд для фестиваля, вознамерилась затмить саму красную дорожку. Длиннющий шлейф ее костюма казался продолжением Каннской лестницы и увлекал за собой.
Кажется, модель Марта Лозано, выбирая наряд для фестиваля, вознамерилась затмить саму красную дорожку. Длиннющий шлейф ее костюма казался продолжением Каннской лестницы и увлекал за собой.
Писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина — настоящая мастерица эпатажа. Для красной дорожки она выбрала платье, закованное в цепи. Образ дополняла устремленная в небо укладка.
Писательница, бизнесвумен и светская львица Лена Ленина — настоящая мастерица эпатажа. Для красной дорожки она выбрала платье, закованное в цепи. Образ дополняла устремленная в небо укладка.
Образ модели Стеллы Максвелл оказался одним из самых нежных: невесомое струящееся платье без лишних деталей, мягкие локоны, сдержанный макияж. Дива, да и только.
Образ модели Стеллы Максвелл оказался одним из самых нежных: невесомое струящееся платье без лишних деталей, мягкие локоны, сдержанный макияж. Дива, да и только.
Некоторым, чтобы покорить Канн, достаточно уверенности и нескольких метров ткани. На фото — гостья на красной дорожке кинофестиваля.
Некоторым, чтобы покорить Канн, достаточно уверенности и нескольких метров ткани. На фото — гостья на красной дорожке кинофестиваля.
Блогер Леони Ханне в летящем гофрированном платье, напоминающем тунику, казалась нимфой и собирала восхищенные взгляды.
Блогер Леони Ханне в летящем гофрированном платье, напоминающем тунику, казалась нимфой и собирала восхищенные взгляды.
Актриса Свева Альвити подала любителям платьев с открытой спиной интересную идею, украсив глубокий вырез драгоценным колье.
Актриса Свева Альвити подала любителям платьев с открытой спиной интересную идею, украсив глубокий вырез драгоценным колье.
Автор этого платья, похоже, увлечен Ван Гогом. Интересно, какие из картин художника здесь поместились?
Автор этого платья, похоже, увлечен Ван Гогом. Интересно, какие из картин художника здесь поместились?