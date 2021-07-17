https://ria.ru/20210717/khakasiya-1741676500.html

Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии

Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии - РИА Новости, 17.07.2021

Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии

Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:23

2021-07-17T16:23

2021-07-17T16:23

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ."Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210717/gospital-1741659876.html

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республика хакасия

челябинская область

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