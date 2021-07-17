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Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии
Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии - РИА Новости, 17.07.2021
Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии
Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:23
2021-07-17T16:23
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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республика хакасия
челябинская область
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ."Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, абакан, республика хакасия, челябинская область, общество
16:23 17.07.2021
 
Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии

Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для лечения COVID-19

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.
"Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - говорится в сообщении.
Отправка мобильного госпиталя для лечения больных COVID-19 в Хакасии. Кадры Минобороны РФ
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