https://ria.ru/20210717/khakasiya-1741676500.html
Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии
Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии - РИА Новости, 17.07.2021
Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии
Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:23
2021-07-17T16:23
2021-07-17T16:23
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общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, сообщает Минобороны РФ."Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210717/gospital-1741659876.html
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Военные медики развернут мобильный госпиталь в Хакасии
Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для лечения COVID-19