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На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк

На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк - РИА Новости, 17.07.2021

На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк

Пожар на северо-востоке Каталонии охватил площадь 500 гектаров, большая часть территории относится к природному парку Кап-де-Креус, сообщает газета Pais. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:36

2021-07-17T14:36

2021-07-17T14:36

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МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Пожар на северо-востоке Каталонии охватил площадь 500 гектаров, большая часть территории относится к природному парку Кап-де-Креус, сообщает газета Pais.Как сообщается, возгорание могло произойти из-за брошенного сигаретного окурка, 350 человек пришлось эвакуировать. По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2000 гектаров, однако они рассчитывают остановить его раньше, пишет газета.Четверо пожарных получили легкие ранения, и один лесничий пострадал от теплового удара. Советник внутренних дел женералитета Жоан Игнаси Елена запросил помощь у пожарных служб Франции, а также у центрального правительства. В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.

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