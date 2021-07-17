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На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк - РИА Новости, 17.07.2021
На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
Пожар на северо-востоке Каталонии охватил площадь 500 гектаров, большая часть территории относится к природному парку Кап-де-Креус, сообщает газета Pais. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:36
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МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Пожар на северо-востоке Каталонии охватил площадь 500 гектаров, большая часть территории относится к природному парку Кап-де-Креус, сообщает газета Pais.Как сообщается, возгорание могло произойти из-за брошенного сигаретного окурка, 350 человек пришлось эвакуировать. По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2000 гектаров, однако они рассчитывают остановить его раньше, пишет газета.Четверо пожарных получили легкие ранения, и один лесничий пострадал от теплового удара. Советник внутренних дел женералитета Жоан Игнаси Елена запросил помощь у пожарных служб Франции, а также у центрального правительства. В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.
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каталония, франция, в мире
14:36 17.07.2021
 
На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк

В природном парке на северо-востоке Каталонии из-за брошенного сигаретного окурка разгорелся пожар

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Пожар на северо-востоке Каталонии охватил площадь 500 гектаров, большая часть территории относится к природному парку Кап-де-Креус, сообщает газета Pais.
Как сообщается, возгорание могло произойти из-за брошенного сигаретного окурка, 350 человек пришлось эвакуировать. По оценкам пожарных, из-за ветра огонь может охватить площадь в 2000 гектаров, однако они рассчитывают остановить его раньше, пишет газета.
Четверо пожарных получили легкие ранения, и один лесничий пострадал от теплового удара. Советник внутренних дел женералитета Жоан Игнаси Елена запросил помощь у пожарных служб Франции, а также у центрального правительства. В тушении огня принимают участие 80 бригад пожарных, используются пожарные вертолеты.
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