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Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь
Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь - РИА Новости, 17.07.2021
Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь
Авиация Минобороны России начала переброску мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест для лечения заболевших COVID-19 в Хакасию, сообщает пресс-служба МО... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:13
2021-07-17T14:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
валентин коновалов
воздушно-космические силы россии
центральный военный округ
здоровье - общество
сергей шойгу
челябинская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиация Минобороны России начала переброску мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест для лечения заболевших COVID-19 в Хакасию, сообщает пресс-служба МО РФ.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу по обращению главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение о направлении мобильного госпиталя из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией. Также, по решению Шойгу, для обеспечения государственных медучреждений Хакасии военно-транспортной авиацией Центрального военного округа в Абакан будут переброшены необходимые объемы медкислорода."Два самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими специалистами Центрального военного округа на борту вылетели с аэродрома Шагол (Челябинская область) в Республику Хакасия. В составе медицинского отряда ЦВО военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.Добавляется, что накануне военные медики совершили марш на автомобилях из пункта постоянной дислокации Чебаркуля на военный аэродром Шагол, где загрузили медицинское имущество в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.Отмечается, что в составе мобильного госпиталя 67 военных медиков. Он оснащен современным медоборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами.
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коронавирус в россии, россия, валентин коновалов, воздушно-космические силы россии, центральный военный округ, здоровье - общество, сергей шойгу, челябинская область, чебаркуль, общество
13:13 17.07.2021 (обновлено: 14:31 17.07.2021)
 
Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь

Авиация Минобороны перебросит мобильный военный госпиталь на сто мест для лечения больных COVID-19

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиация Минобороны России начала переброску мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест для лечения заболевших COVID-19 в Хакасию, сообщает пресс-служба МО РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу по обращению главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение о направлении мобильного госпиталя из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией. Также, по решению Шойгу, для обеспечения государственных медучреждений Хакасии военно-транспортной авиацией Центрального военного округа в Абакан будут переброшены необходимые объемы медкислорода.
"Два самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими специалистами Центрального военного округа на борту вылетели с аэродрома Шагол (Челябинская область) в Республику Хакасия. В составе медицинского отряда ЦВО военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
Добавляется, что накануне военные медики совершили марш на автомобилях из пункта постоянной дислокации Чебаркуля на военный аэродром Шагол, где загрузили медицинское имущество в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.
Отмечается, что в составе мобильного госпиталя 67 военных медиков. Он оснащен современным медоборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияВалентин КоноваловВоздушно-космические силы РоссииЦентральный военный округЗдоровье - ОбществоСергей ШойгуЧелябинская областьЧебаркульОбщество
 
 
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