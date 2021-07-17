https://ria.ru/20210717/gospital-1741659876.html

Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь

Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь - РИА Новости, 17.07.2021

Авиация Минобороны перебросит в Хакасию мобильный госпиталь

Авиация Минобороны России начала переброску мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест для лечения заболевших COVID-19 в Хакасию, сообщает пресс-служба МО... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:13

2021-07-17T13:13

2021-07-17T14:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

валентин коновалов

воздушно-космические силы россии

центральный военный округ

здоровье - общество

сергей шойгу

челябинская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиация Минобороны России начала переброску мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест для лечения заболевших COVID-19 в Хакасию, сообщает пресс-служба МО РФ.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу по обращению главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение о направлении мобильного госпиталя из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией. Также, по решению Шойгу, для обеспечения государственных медучреждений Хакасии военно-транспортной авиацией Центрального военного округа в Абакан будут переброшены необходимые объемы медкислорода."Два самолета Ил-76 ВКС России с медицинскими специалистами Центрального военного округа на борту вылетели с аэродрома Шагол (Челябинская область) в Республику Хакасия. В составе медицинского отряда ЦВО военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.Добавляется, что накануне военные медики совершили марш на автомобилях из пункта постоянной дислокации Чебаркуля на военный аэродром Шагол, где загрузили медицинское имущество в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.Отмечается, что в составе мобильного госпиталя 67 военных медиков. Он оснащен современным медоборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами.

https://ria.ru/20210626/covid-gospital-1738762456.html

россия

челябинская область

чебаркуль

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коронавирус в россии, россия, валентин коновалов, воздушно-космические силы россии, центральный военный округ, здоровье - общество, сергей шойгу, челябинская область, чебаркуль, общество