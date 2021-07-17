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Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио
Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио - РИА Новости, 17.07.2021
Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио
Гигантский воздушный шар в форме человеческой головы поднялся в небе над парком в Токио в преддверии Олимпиады. Арт-перформанс не анонсировался и очень удивил случайных свидетелей. Фото и видео с изображением шара стали быстро распространять в соцсетях, но несмотря на широкий общественный охват, личность прототипа для шара не разглашается.
2021-07-17T15:50
2021-07-17T15:50
2021-07-17T15:50
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Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио
Гигантский воздушный шар в форме человеческой головы поднялся в небе над парком в Токио в преддверии Олимпиады. Арт-перформанс не анонсировался и очень удивил случайных свидетелей. Фото и видео с изображением шара стали быстро распространять в соцсетях, но несмотря на широкий общественный охват, личность прототипа для шара не разглашается.
2021-07-17T15:50
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Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио
Гигантский воздушный шар в форме человеческой головы поднялся в небе над парком в Токио в преддверии Олимпиады. Арт-перформанс не анонсировался и очень удивил случайных свидетелей. Фото и видео с изображением шара стали быстро распространять в соцсетях, но несмотря на широкий общественный охват, личность прототипа для шара не разглашается.
2021-07-17T15:50
true
PT0M43S
Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио
Гигантский воздушный шар в форме человеческой головы поднялся в небе над парком в Токио в преддверии Олимпиады. Арт-перформанс не анонсировался и очень удивил случайных свидетелей. Фото и видео с изображением шара стали быстро распространять в соцсетях, но несмотря на широкий общественный охват, личность прототипа для шара не разглашается.