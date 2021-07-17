Парящая голова: гигантский воздушный шар запустили в небе над Токио

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Гигантский воздушный шар в форме человеческой головы поднялся в небе над парком в Токио в преддверии Олимпиады. Арт-перформанс не анонсировался и очень удивил случайных свидетелей. Фото и видео с изображением шара стали быстро распространять в соцсетях, но несмотря на широкий общественный охват, личность прототипа для шара не разглашается.