https://ria.ru/20210717/frantsiya-1741653129.html

При пожаре во Франции погибли три человека

При пожаре во Франции погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2021

При пожаре во Франции погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара в квартире во французском городе Марсель, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:55

2021-07-17T11:55

2021-07-17T11:55

франция

марсель

в мире

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в квартире во французском городе Марсель, сообщает радиостанция France Bleu.Отмечается, что пожар начался рано утром. Три человека погибли, спрыгнув с девятого этажа, где располагалась квартира. Одна из жертв выпрыгнула с ребенком на руках, младенец выжил.По данным радиостанции, 13 человек ранены, двое из них получили серьезные ранения.

https://ria.ru/20210713/pozhar-1741099507.html

франция

марсель

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2021

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франция, марсель, в мире