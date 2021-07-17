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При пожаре во Франции погибли три человека
При пожаре во Франции погибли три человека - РИА Новости, 17.07.2021
При пожаре во Франции погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в квартире во французском городе Марсель, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:55
2021-07-17T11:55
франция
марсель
в мире
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в квартире во французском городе Марсель, сообщает радиостанция France Bleu.Отмечается, что пожар начался рано утром. Три человека погибли, спрыгнув с девятого этажа, где располагалась квартира. Одна из жертв выпрыгнула с ребенком на руках, младенец выжил.По данным радиостанции, 13 человек ранены, двое из них получили серьезные ранения.
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франция, марсель, в мире
11:55 17.07.2021
 
При пожаре во Франции погибли три человека

При пожаре в квартире во французском городе Марсель погибли три человека, еще 13 ранены

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в квартире во французском городе Марсель, сообщает радиостанция France Bleu.
Отмечается, что пожар начался рано утром. Три человека погибли, спрыгнув с девятого этажа, где располагалась квартира. Одна из жертв выпрыгнула с ребенком на руках, младенец выжил.
По данным радиостанции, 13 человек ранены, двое из них получили серьезные ранения.
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