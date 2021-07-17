https://ria.ru/20210717/ekaterinburg-1741648608.html

В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода

В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода - РИА Новости, 17.07.2021

В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:56

2021-07-17T10:56

2021-07-17T12:05

религия и мировоззрение

религия

сергей бидонько

расстрел царской семьи романовых (1918)

николай ii

евгений куйвашев

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не согласованного властями, в две тысячи человек, и отметил, что большинство верующих соблюдали меры предосторожности против коронавируса.В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон."С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы. Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания. Молимся за тех, кто нынче не смог пройти памятным путем", - написал митрополит в Telegram после шествия.Он также выразил надежду, что рано или поздно болезнь отступит и "мы сможем снова беспрепятственно радоваться общению друг с другом". "И пройдем по этому пути крестным ходом все вместе: власти, пастыри, миряне - вознося молитвы "едиными устами и единым сердцем", - написано в канале.При этом полиция не препятствовала и даже содействовала движению верующих от Храма-на-Крови к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. "Препятствий не было. Наоборот, даже содействие. Слава Богу, все прошло без эксцессов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии. Собеседник агентства уточнила, что крестного хода, не согласованного с властями, епархия не организовывала.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Царский крестный ход, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласован из-за распространения в регионе нового штамма коронавируса. Митрополит Евгений заявил в своем канале в Telegram, что решение властей имеет основания, но он, тем не менее, пройдет по маршруту крестного хода. Позже вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что крестный ход окончательно отменили, и митрополит отказался в нем участвовать.Роспотребнадзор 14 июля сообщил, что в Свердловской области запрещены мероприятия с участием более 500 человек.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути - около четырех-пяти часов.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

https://ria.ru/20210717/shestvie-1741630207.html

https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html

свердловская область

екатеринбург

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Царский крестный ход после литургии к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не согласованного властями, в две тысячи человек, и отметил, что большинство верующих соблюдали меры предосторожности против коронавируса. В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. 2021-07-17T10:56 true PT0M50S

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религия, сергей бидонько, расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, евгений куйвашев, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, екатеринбург, общество