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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210717/ekaterinburg-1741648608.html
В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода
В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода - РИА Новости, 17.07.2021
В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:56
2021-07-17T12:05
религия и мировоззрение
религия
сергей бидонько
расстрел царской семьи романовых (1918)
николай ii
евгений куйвашев
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не согласованного властями, в две тысячи человек, и отметил, что большинство верующих соблюдали меры предосторожности против коронавируса.В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон."С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы. Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания. Молимся за тех, кто нынче не смог пройти памятным путем", - написал митрополит в Telegram после шествия.Он также выразил надежду, что рано или поздно болезнь отступит и "мы сможем снова беспрепятственно радоваться общению друг с другом". "И пройдем по этому пути крестным ходом все вместе: власти, пастыри, миряне - вознося молитвы "едиными устами и единым сердцем", - написано в канале.При этом полиция не препятствовала и даже содействовала движению верующих от Храма-на-Крови к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. "Препятствий не было. Наоборот, даже содействие. Слава Богу, все прошло без эксцессов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии. Собеседник агентства уточнила, что крестного хода, не согласованного с властями, епархия не организовывала.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Царский крестный ход, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласован из-за распространения в регионе нового штамма коронавируса. Митрополит Евгений заявил в своем канале в Telegram, что решение властей имеет основания, но он, тем не менее, пройдет по маршруту крестного хода. Позже вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что крестный ход окончательно отменили, и митрополит отказался в нем участвовать.Роспотребнадзор 14 июля сообщил, что в Свердловской области запрещены мероприятия с участием более 500 человек.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути - около четырех-пяти часов.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
https://ria.ru/20210717/shestvie-1741630207.html
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Царский крестный ход после литургии к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не согласованного властями, в две тысячи человек, и отметил, что большинство верующих соблюдали меры предосторожности против коронавируса. В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.
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10:56 17.07.2021 (обновлено: 12:05 17.07.2021)
 
В Екатеринбурге назвали число участников несогласованного крестного хода

Митрополит Евгений: в несогласованном крестном ходе в Екатеринбурге участвовали две тысячи верующих

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не согласованного властями, в две тысячи человек, и отметил, что большинство верующих соблюдали меры предосторожности против коронавируса.
В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон.
"С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы. Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания. Молимся за тех, кто нынче не смог пройти памятным путем", - написал митрополит в Telegram после шествия.
Он также выразил надежду, что рано или поздно болезнь отступит и "мы сможем снова беспрепятственно радоваться общению друг с другом". "И пройдем по этому пути крестным ходом все вместе: власти, пастыри, миряне - вознося молитвы "едиными устами и единым сердцем", - написано в канале.
Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской Просиявших в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
01:24Религия и мировоззрение
В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на его отмену
При этом полиция не препятствовала и даже содействовала движению верующих от Храма-на-Крови к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. "Препятствий не было. Наоборот, даже содействие. Слава Богу, все прошло без эксцессов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе епархии. Собеседник агентства уточнила, что крестного хода, не согласованного с властями, епархия не организовывала.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Царский крестный ход, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласован из-за распространения в регионе нового штамма коронавируса. Митрополит Евгений заявил в своем канале в Telegram, что решение властей имеет основания, но он, тем не менее, пройдет по маршруту крестного хода. Позже вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что крестный ход окончательно отменили, и митрополит отказался в нем участвовать.
Роспотребнадзор 14 июля сообщил, что в Свердловской области запрещены мероприятия с участием более 500 человек.
Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути - около четырех-пяти часов.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
Паломники во время традиционного Царского крестного хода - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 12:41Религия и мировоззрение
Царский крестный ход окончательно отменили
 
Религия и мировоззрениеРелигияСергей БидонькоРасстрел царской семьи Романовых (1918)Николай IIЕвгений КуйвашевРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
 
 
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