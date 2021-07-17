https://ria.ru/20210717/dtp-1741684421.html

В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП

В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.07.2021

В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:48

2021-07-17T17:48

2021-07-17T17:48

авто

оренбургская область

происшествия

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УФА, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.По данным ведомства, в одном километре от поселка Новосергиевка Оренбургской области на автомобильной дороге Новосергиевка - Переволоцк водитель "Лада Гранты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем Daf."В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также три пассажира – женщина и две девочки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мальчик семи лет госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210717/dtp-1741654057.html

https://ria.ru/20210715/dtp-1741317671.html

оренбургская область

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авто, оренбургская область, происшествия