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В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.07.2021
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:48
2021-07-17T17:48
авто
оренбургская область
происшествия
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УФА, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.По данным ведомства, в одном километре от поселка Новосергиевка Оренбургской области на автомобильной дороге Новосергиевка - Переволоцк водитель "Лада Гранты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем Daf."В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также три пассажира – женщина и две девочки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мальчик семи лет госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210717/dtp-1741654057.html
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авто, оренбургская область, происшествия
17:48 17.07.2021
 
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП

В Оренбуржье при столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека, в том числе двое детей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Оренбургской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, в одном километре от поселка Новосергиевка Оренбургской области на автомобильной дороге Новосергиевка - Переволоцк водитель "Лада Гранты" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем Daf.
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"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также три пассажира – женщина и две девочки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мальчик семи лет госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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