17:34 17.07.2021 (обновлено: 18:23 17.07.2021)
В ДНР почтили память погибших в авиакатастрофе рейса МН17
Около сотни жителей ДНР собрались на месте падения МН17 в Грабово, чтобы почтить память погибших
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия в Донецкой области в память о крушении "Боинга-777"
ГРАБОВО (Донецкая область), 17 июл – РИА Новости. Около сотни человек собрались на месте падения Boeing 777 в поселке Грабово в Донбассе, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, которая произошла 17 июля 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Расследование причин крушения лайнера проходит до сих пор.
"Почему невозможно закончить следствие? Почему Западу не нужна правда? Почему США всячески мешают расследованию, не предоставляя очень важные свидетельства преступления – спутниковые снимки... Почему при нашей открытости мы не видели той активной позиции следствия? Мы с самого первого дня предоставляли и продолжаем предоставлять все необходимые материалы. Может быть, потому что им этого не нужно? Может, потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника?" - сказал глава ДНР Денис Пушилин в ходе траурного митинга.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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