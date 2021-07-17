https://ria.ru/20210717/donbass-1741655234.html
В ДНР назвали число попыток терактов с украинской стороны за шесть лет
В ДНР назвали число попыток терактов с украинской стороны за шесть лет - РИА Новости, 17.07.2021
В ДНР назвали число попыток терактов с украинской стороны за шесть лет
Пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов заявил, что с 2016 года украинскими диверсантами... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:16
2021-07-17T12:16
2021-07-17T12:16
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
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в мире
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов заявил, что с 2016 года украинскими диверсантами предпринято 153 попытки совершения терактов на территории республики.Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков."Начиная с 2016 года ведомством зафиксировано 153 попытки осуществления террористических актов на территории республики, что безапелляционно доказывает проявления диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в республике, что в очередной раз подчеркивает полное игнорирование украинскими спецслужбами не только норм международного права и минских договоренностей, но общечеловеческой морали", - сказал Попов на брифинге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210717/donetsk-1741646278.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, украина, в мире
В ДНР назвали число попыток терактов с украинской стороны за шесть лет
МГБ ДНР заявило о 153 попытках терактов со стороны украинских диверсантов за шесть лет