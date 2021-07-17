https://ria.ru/20210717/donbass-1741645466.html

ДНР поднимет вопрос взрыва на газопроводе на контактной группе

ДНР поднимет вопрос взрыва на газопроводе на контактной группе - РИА Новости, 17.07.2021

ДНР поднимет вопрос взрыва на газопроводе на контактной группе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что вопрос взрыва на газопроводе в... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:11

2021-07-17T10:11

2021-07-17T10:12

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

обсе

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк (донецкая область)

оон

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что вопрос взрыва на газопроводе в Донецке будет поднят на заседании контактной группы по Донбассу.Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков."Этот вопрос будет поднят и в рамках следующего заседания контактной группы. Представители Донецкой народной республики на минской площадке приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев – со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Полпред ДНР отметила, что республика пригласила наблюдателей ОБСЕ осмотреть место взрыва и "составить соответствующий отчет с фиксацией всех обстоятельств".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210716/donetsk-1741627141.html

https://ria.ru/20210713/gorlovka-1741106332.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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