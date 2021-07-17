10:11 17.07.2021 (обновлено: 10:12 17.07.2021)
ДНР поднимет вопрос взрыва на газопроводе на контактной группе
Полпред ДНР Наталья Никонорова: на встрече контактной группы обсудят взрыв на газопроводе в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что вопрос взрыва на газопроводе в Донецке будет поднят на заседании контактной группы по Донбассу.
Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.
"Этот вопрос будет поднят и в рамках следующего заседания контактной группы. Представители Донецкой народной республики на минской площадке приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев – со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что республика пригласила наблюдателей ОБСЕ осмотреть место взрыва и "составить соответствующий отчет с фиксацией всех обстоятельств".
"Также призываем страны-гаранты минских соглашений использовать все возможные рычаги давления на Украину с тем, чтобы было проведено тщательное расследование и чтобы все виновные в данном преступлении были привлечены к ответственности", - добавила Никонорова.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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