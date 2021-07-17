https://ria.ru/20210717/dispanserizatsiya-1741644851.html

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:32

2021-07-17T10:32

2021-07-17T10:32

инфографика

углубленная диспансеризация

коронавирус в россии

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всероссийская диспансеризация

здоровье

медицина

общество

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Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-07-17T10:32 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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