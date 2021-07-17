Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20210717/dispanserizatsiya-1741644851.html
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:32
2021-07-17T10:32
инфографика
углубленная диспансеризация
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
всероссийская диспансеризация
здоровье
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741646065_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ee17024c1d1c507878c66480fdb05308.png
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-07-17T10:32
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741646065_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f9d69f988993c53aa28d4f9aabceb3e1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, углубленная диспансеризация, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, всероссийская диспансеризация, здоровье, медицина, общество
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-07-17T10:32
true
PT1M33S
10:32 17.07.2021
 

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

Читать ria.ru в
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаУглубленная диспансеризацияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Всероссийская диспансеризацияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
14:13Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
14:08Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния