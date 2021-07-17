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Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:32
2021-07-17T10:32
2021-07-17T10:32
инфографика
углубленная диспансеризация
коронавирус в россии
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всероссийская диспансеризация
здоровье
медицина
общество
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Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-07-17T10:32
true
PT1M33S
Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Этот формат медобследования ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 года. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем переболевших COVID-19 связана с ростом смертности от патологий кровеносной системы, а коронавирус, как известно, повышает риск образования тромбов. Как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она включает — в видеоинфографике Ria.ru.
ИнфографикаУглубленная диспансеризацияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Всероссийская диспансеризацияЗдоровьеМедицинаОбщество